Emberölés kísérlete miatt letartóztatták a férfit, aki a mélybe akarta taszítani volt élettársát egy tízemeletes miskolci épület tetejéről

Miskolc;letartóztatás;gyilkossági kísérlet;

2026-07-08 17:29:00 CEST

Kizárólag áldozatának lélekjelenlétén múlt, hogy nem sikerült a gyilkosságot véghezvinnie.

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság annak a férfinak a letartóztatását, akivel szemben emberölés kísérletének és személyi szabadság megsértésének megalapozott gyanúja miatt indult büntetőeljárás - közölte a Miskolci Törvényszék.

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi és áldozata 2026 tavaszán néhány hónapig voltak együtt. A kapcsolat idején a feltételezett elkövető ittas állapotban többször agresszívan viselkedett és bántalmazta a nőt, aki később szakított vele, és letiltotta a hívásait. A férfi ezt nem fogadta el, és naponta kereste volt párját személyesen, illetve egy közösségi alkalmazáson is.

A gyanú szerint július 5-én hajnalban ittasan megjelent a nő miskolci lakásánál, hangoskodott, majd hosszan nyomta a csengőt. Amikor a nő kiment hozzá, és megkérte, hogy menjen haza, a férfi nem távozott, hanem hajánál fogva megragadta, és a lépcsőn felfelé kezdte húzni. Felvonszolta a nőt a tízemeletes ház tetejére, ahol szidalmazta és bántalmazta. Amikor a sértett vissza akart jutni a lépcsőházba, elállta az útját. Az asszony dörömbölni és kiabálni kezdett, ezután a férfi ölbe kapta, a tető korlátjához vitte, és úgy kezdte átemelni, hogy a teste már a mélybe lógott. Az asszony a korlátba és a férfi ruhájába kapaszkodott, miközben a gyanúsított megütötte a kezét, és lökdösni próbálta.

A nő végül akkor tudott kiszabadulni, amikor olyan erősen kapaszkodott a támadójába, hogy őt is magával rántotta volna,

ezért a férfi lazított a szorításán. A segélykiáltásokat és a dörömbölést meghalló emberek rendőri intézkedést kértek, illetve a helyszínre mentek, a nő pedig visszamenekült a lakásába.

A bíróság szerint a cselekmény bizonyítottság esetén emberölés bűntette kísérletének, valamint aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértése bűntettének minősülhet. A letartóztatást a szökés és elrejtőzés veszélyével, a bizonyítás veszélyeztetésének kockázatával, valamint azzal indokolták, hogy a férfi szabadlábon hagyása esetén a megkísérelt bűncselekményt véghezvihetné vagy újabbat követhetne el. A letartóztatás augusztus 8-ig tart. A végzés nem végleges.

Miskolcon közel 45 éve is történt egy hasonló bűncselekmény - ott az elkövető véghez is vitte tettét. 1981. július 11-én 30 éves Kohányi Ferenc három gyermekét, a 3 éves Annát, a 7 éves Istvánt és a 8 éves Attilát felvitte tízemeletes házuk tetejére, majd a mélybe dobta őket.

Negyedik, 10 éves fia egy szerencsés véletlennek köszönhetően túlélte a támadást. A történtek hátterében a beszámolók szerint az állt, hogy a férfi bosszút akart állni az őt elhagyó feleségén. Kohányi Ferencet a bíróság halálra ítélte, amelyet később végrehajtottak rajta.

Ha önt vagy ismerősét erőszak éri a kapcsolatában, vagy ha valakiről úgy véli, emberkereskedelem áldozata lett, akkor hívja az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot a belföldről ingyenes 06-80-20-55-20 számon, vagy a nap 24 órájában ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalat a 06-80-225-225-ös számon.

Személyesen az Önhöz legközelebbi Áldozatsegítő Központban kérhet segítséget, az Áldozatsegítő Központok címlistája ide kattintva érhető el.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala szerda kivételével minden hétköznap 18 és 22 óra között ingyenesen hívható a 06-80-505-101-es telefonszámon.

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