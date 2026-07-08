Beitalozott a barátaival, majd betört a zalakarosi fürdőbe és kifosztotta a hűtőautomatát

lopás;betörés;Zalakaros;

2026-07-08 10:38:00 CEST

A 23 éves kisrécsei férfit előállították és lopás vétség miatt kihallgatták, elmondása szerint megbánta tettét.

Beitalozott a barátaival, betört a zalakarosi fürdőbe, majd kipakolta a hűtőautomatát egy fiatal – derül ki a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdai közleményéből.

Mint írják, július 5-én éjszaka érkezett bejelentés a rendőrségre, hogy Zalakaroson a kerítést megbontva bement valaki a fürdő területére, és onnan az egyik vendéglátóegység hűtőautomatájából söröket, energiaitalokat, és izotóniás italokat lopott.

A zalakarosi rendőrök az elkövető nyomába eredtek és a Gyógyfürdő téren elfogták a 23 éves kisrécsei férfit, majd előállították és lopás vétség miatt kihallgatták. A közlemény szerint a férfi elmondta, hogy a barátaival bulizott és italozott, emellett megbánta tettét.