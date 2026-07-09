időjárás;Szikszó;hidegrekord;HungaroMet;

2026-07-09 09:19:00 CEST

A korábbi csúcs 4,3 fok volt, amit még 1962-ben mértek Csákváron.

Az előzetes adatok alapján csütörtök hajnalban megdőlt a 64 éves országos hajnali hidegrekord, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszón 3,9 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet - közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtökön.

Azt írták: szerdán az ország nagy részén még erős északi, északnyugati szél fújt, sőt elsősorban a Dunántúl középső részein viharos széllökések is előfordultak. Emellett pedig záporok, zivatarok is kialakultak, kiemelten a Dunántúlon és a keleti határ mentén.

Hozzátették: a szél estétől fokozatosan mérséklődött, éjjel az ország nagy részén le is állt, így több helyen 10 fok alá csökkent hajnalra a hőmérséklet.

A legalacsonyabb hőmérsékletet, 3,9 fokot Szikszón mérték, ez pedig új napi országos hidegrekordot jelent. A korábbi csúcs 4,3 fok volt, amit még 1962-ben mértek Csákváron.