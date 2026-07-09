Hadházy Ákos: Zebracsikók születtek Hatvanpusztán

zebra;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

2026-07-09 09:55:00 CEST

Így Mészáros Lőrincék be tudják mutatni, hogy hivatalosan megvan mind a tíz állat.

Két kis zebracsikót fényképeztek Hatvanpusztán.

A fotókat Hadházy Ákos mutatta be egy csütörtöki Facebook-posztban.

A volt képviselő levonta a konzekvenciát, hogy „Lőrincék” nemcsak vadásszák, hanem tenyésztik is őket. Logikus, így mindig be lehet mutatni, hogy megvan a leltári tíz állat.

Egyben kommentálta azt a hírt is, hogy a rendőrség a Telex érdeklődésére azt közölte, zajlik a nyomozás az állatok elhullása miatt - azonban a kormányhivatal nem válaszolt a portál érdeklődésére, hogy mi volt a májusi tömeges elhullás oka.

„Egyrészt így marad az »ólommérgezés« (vadászat) gyanúja, másrészt ezek szerint a megyei kormányhivatalban még nem hallottak a rendszerváltozásról és arról, hogy a sajtónak illik válaszolni” - zárta bejegyzését Hadházy Ákos.