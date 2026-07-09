Nyomoz a rendőrség a Hatvanpusztán elpusztult zebrák ügyében

zebra;rendőrségi nyomozás;Mészáros Lőrinc;Hatvanpuszta;

2026-07-09 06:36:00 CEST

Ezzel párhuzamosan közigazgatási eljárás is zajlik.

Nyomozást indított a rendőrség, hogy kiderüljön, miként pusztulhatott el a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaság tíz zebrája közül három - írja a Telex.

Az ügyben az illetékes kormányhivatal már korábban közigazgatási eljárást indított.

Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő a választás előtt, majd május végén is állatkínzás gyanúja miatt tett feljelentést, miután a Hatvanpusztáról készült felvételeken egyre kevesebb zebrát látott. A rendőrség először elutasította a feljelentést, másodszor viszont már feljelentés-kiegészítést rendelt el, vagyis további adatokat és információkat gyűjtött.

A lap kérdésére a rendőrség most azt közölte: a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága veszélyes állat, illetve veszélyes eb tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegése bűncselekményének gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen rendelt el nyomozást.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal korábban azt erősítette meg a portálnak, hogy a vadásztársaság május 4-én jelezte három zebra elhullását. A június elején indított közigazgatási eljárásban azt is vizsgálják, hogy a Vál-völgye Vadásztársaság a jogszabályoknak megfelelően, nyolc napon belül bejelentette-e az állatok pusztulását.

Az eljárás arra is választ adhat, mi okozta az állatok halálát, mi történt a tetemekkel, és igazolható-e a nyilvánosságban felmerült ólommérgezés lehetősége. A lap hétfő óta többször kereste a kormányhivatalt az eljárás eredményéről, de nem kapott választ, és újra kérdéseket küldött a Vál-völgye Vadásztársaságnak is.