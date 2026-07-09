ENSZ;technológia;mesterséges intelligencia;kihívás;

2026-07-09 11:58:00 CEST

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Tudjuk: már a csapból is a mesterséges intelligencia folyik. Nem eléggé. Az MI a legékesebb példája annak, hogy hol a határa azoknak a problémáknak, amelyeket a nemzetek önállóan meg tudnak oldani, s miket kell sürgősen multilaterális platformra utalni, mert még az enyhítésükhöz is kevés a nemzetek mégoly kimeríthetetlennek tűnő erőforrásai is. És hiába tiltakozik minden erejével Donald Trump, önmagában nem fog semmire sem jutni.

Az ENSZ főtitkára szerint például nem lehet lépést tartani a mesterséges intelligencia rendkívül gyors ütemű fejlődésével, és globálisan összehangolt szabályozásra lenne szükség a különösen a gyerekekre leselkedő veszélyek csökkentésére.

Olyan technológiáról van szó, amely képes átformálni a gazdaságot és a munka világát, befolyásolhatja választások kimenetelét, és megingathatja a biztonsági egyensúlyt. A fejlődésével senki, még a saját fejlesztői sem tudnak lépést tartani – mondta António Guterres Genfben, a mesterséges intelligenciáról tartott első kormányzati szintű globális tanácskozás megnyitóján.

Az innovációhoz elengedhetetlenek a védőkorlátok. Ha a mesterséges intelligencia ilyen hatalmas erejű lesz, akkor irányítani kell – figyelmeztetett az ENSZ főtitkára.

Guterres szerint az emberiségnek nem az új technológia „vak követése vagy az attól való rettegés közül, hanem az átgondolt és szervezett irányítás, illetve az ötletszerű sodródás közül kell választania”.

A főtitkár kifejtette: a legnagyobb kockázat jelenleg az, hogy a mesterséges intelligencia nagyon gyorsan fejlődik, a kapacitások egy szűk kör kezében összpontosulnak, és a generált tartalmak veszélyeztetik a tények és információk integritását. Elismerve azt, hogy az új technológia felgyorsíthatja a fejlődést, javíthatja az egészségügyi ellátást és megkönnyítheti az oktatáshoz való hozzáférést, Guterres azt szorgalmazta, hogy elsősorban a biztonságot, az emberi jogok tiszteletben tartását, a fejlődő országok kapacitásainak megerősítését és a transzparenciát szem előtt tartva kellene a mesterséges intelligenciát szabályozni.

A genfi tanácskozásnak nem megállapodás kidolgozása a célja. A küldöttek azt vitatták meg, hogyan lehetne szabályokat bevezetni a mesterséges intelligencia esetleges ártalmainak csökkentésére, illetve az abban rejlő lehetőségek kiaknázására. A delegációk áttekintették annak a 40 szakértőből álló tudományos testületnek a jelentését, amely a mesterséges intelligenciáról készült első független vizsgálat eredményeit tartalmazza.

Tudjuk: már a csapból is a mesterséges intelligencia folyik. Nem eléggé. Társa a globális felmelegedés.

Az MI a legékesebb példája annak, hogy máris olyan nagyra nőtt, hogy kinőtte valamennyi öltözékét, sőt kamaszszobáját is, már a szüleit, a családját, a rokonait kell félteni tőle.

Igaza van az ENSZ főtitkárának, nem harcolni kell ellene, hanem meg kell tanulnunk kezelni őt. Mint az emberiség oly sok találmányával tettük. Az atombomba sem volt csekélyebb feladvány. Globális feladványokra csak globális válasz adható.