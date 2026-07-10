Emberölés gyanúja miatt tartóztattak le egy budapesti orvost

orvos;emberölés;Szent János Kórház;

2026-07-10 11:54:00 CEST

Korábban a Szent János Kórházban dolgozott, de már nem áll jogviszonyban az intézménnyel.

Emberölés gyanúja miatt letartóztattak egy 32 éves női orvost, aki korábban a budapesti Szent János Kórházban dolgozott, s feltehetően a bűncselekményt is itt követte el – számolt be a Blikk a TV2 Tények riportja alapján.

A nyomozók a nőt őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták, a bíróság pedig elrendelte az előzetes letartóztatását. A kórház kommunikációs vezetője, Sebők-Tóth Kata közölte a csatornával, hogy az érintett már nem áll jogviszonyban az intézménnyel. „Az ügyben érintett személy nem áll jogviszonyban jelen időpontban a kórházunkkal. A nyomozás tudomásunk szerint folyamatban van. A nyomozás érdekeire, valamint a személyiségi- és betegjogi érdekekre tekintettel az intézmény további adattal, illetve nyilatkozattal nem tud szolgálni” – jelezte.

A Blikk megkeresésére a rendőrség azt írta: „Tájékoztatjuk, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya feljelentés alapján folytat emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt nyomozást, amelyben egy 32 éves nőt a nyomozók gyanúsítottként hallgattak ki és őrizetbe is vették. A bíróság a nő letartóztatását elrendelte.”