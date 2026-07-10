Meghosszabbítanák Fonyód volt fideszes polgármesterének letartóztatását

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2026-07-10 10:43:00 CEST

Az egykori városvezetőt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással és más bűncselekményekkel, többek között pénzmosással gyanúsítják.

Indítványt tett a kaposvári ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással és más bűncselekményekkel, többek között pénzmosással gyanúsított korábbi fonyódi fideszes polgármester, Hidvégi József és társa letartóztatásának meghosszabbítására, tájékoztatta lapunkat a vádhatóság.

Mint arról a Népszava korábban beszámolt, a volt városvezetőt - aki 2006 és 2024 között irányította a balatoni települést - és társát a 2019 és 2023 közötti, az önkormányzat tulajdonában álló kft. által megkötött, és a volt polgármester által ellenjegyzett, zöldterületkezeléssel és területrendezéssel kapcsolatos színlelt szerződésekkel okozott 102 millió forintos vagyoni hátrány miatt folyamatban lévő büntetőeljárásban tartóztatta le a kaposvári bíróság nyomozási bírója. A gyanú szerint a szerződésekben vállalkozóként a korábbi fideszes polgármesterhez közel álló személyek – többek között a fia ügyvezetése alatt álló cég – szerepeltek szerződő félként. Hidvégi összesen 102 millió forint vagyoni hátrányt okozott a város cégének. Az expolgármestert pénzmosással is gyanúsítják, mivel rávette egyik rokonát, hogy közreműködjön egy olyan bankszámla nyitásában, amelyre a színlelt szerződésekből származó összegek érkezhetnek. A kifizetések után pedig arra kérte a nőt, hogy a bankszámlára érkezett több mint 40 millió forintot készpénzben vegye fel, majd helyezze el a polgármester családja által üzemeltetett dohánybolt széfjében.

Mivel az ügyész irányította büntetőeljárásban a letartóztatás általános és különös okai a gyanúsítottakkal szemben továbbra is fennállnak, ezért a vádhatóság pénteken a gyanúsítottak letartóztatásának meghosszabbítására tett indítványt.

A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. (FVFVÜ) ügyében nem ez az egyetlen büntetőeljárás. Mint arról a Népszava elsőként beszámolt, a kaposvári bíróság az FVFVÜ ügyvezetőnőjét és egy munkatársát is 30 napos letartoztatásba helyezte: az ügyészség társtettesként, különösen nagy értékre, folytatólagosan, üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett gazdasági csalással gyanúsította meg az ügyvezetőt, társa esetében mindezek mellett a pénzmosás gyanúja is felmerült, a kár ebben az esetben is meghaladja a százmillió forintot.