Mit ünnepelnek ma a franciák?

Franciaország;francia forradalom;

2026-07-14 06:00:00 CEST

Kevés az olyan nemzeti ünnep a világon, amiről nem tudni pontosan, hogy melyik időpont évfordulója. Márpedig a franciáké ilyen. A Quatorze Juillet ugyanis nem egyszerűen a Bastille elfoglalásának emléknapja.

Amikor 1880 kora nyarán Benjamin Raspail benyújtotta a nemzeti ünneppel kapcsolatos indítványát a képviselőházban, szándékosan csak ennyit írt a törvényjavaslatba: „Július 14-e a Köztársaság évente megtartandó nemzeti ünnepe”. Azt azonban nem pontosította, melyik július 14-ére gondol. A Bastille bevételének évfordulójára-e vagy az egy esztendővel később, 1790. július 14-én rendezett Fête de la Fédérationra.

A kétértelműségnek nyilván az volt az oka, hogy a mérsékelt republikánusok a Bastille ostromát túlságosan is erőszakos, ha ugyan nem véres emléknapnak tartották, és inkább az egy évvel későbbi Fête de la Fédération évfordulóját tekintették megünneplésre méltó eseménynek.

Az 1790-es Fête de la Fédérationnak, akárhogy nézzük, mégiscsak a nemzeti megbékélés a lényege. A „nemzet oltára” előtt a király, a Nemzetgyűlés, a Nemzeti Gárda százezer emberrel együtt a Mars mezőn ünnepélyesen hűséget esküdött a nemzetnek, a törvénynek meg a királynak, és megfogadta, hogy be fogja tartani a Nemzetgyűlés által kidolgozandó alkotmányt. Mintha az esemény szervezői kizárólag a jelenre koncentráltak volna, mintha fátylat akartak volna borítani a múltra, és bizakodva akartak volna nézni a jövőbe. Mindent összevéve, az ünnep egyformán utal a zsarnokság megdöntésére és a nemzeti egység reményére.

Amiért is egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy az ünnepnek nem is annyira a Bastille, sokkal inkább a Köztársaság áll a középpontjában.

Jóllehet a Köztársaság 1792-ben született, valójában a Quatorze Juillet a születésnapja. A franciák tehát nem a jogi aktust, hanem az alapító pillanatot ünneplik. És a Quatorze Juillet nem is annyira emléknap, mint politikai jelkép. Ezért szól mindig a jelenről is, nemcsak 1789-ről vagy 1790-ről. A Francia Köztársaság nem azért maradt életben mindmáig, több mint másfél évszázadon át, mert nem voltak válságai. Azért maradt életben, mert voltak minden francia által elfogadott közös szimbólumai, amihez a legkülönbözőbb politikai táborok is viszonyulni tudtak.

Egy alkotmány ugyanis önmagában kevés ahhoz, hogy egy nemzet politikai közösséggé kovácsolódjon, ehhez kellenek még közös ünnepek, közös jelképek, közös hősök is, a közös nyelvről nem is beszélve. Olyan jelképek, amiket egyik politikai oldal sem tud kisajátítani. Ráadásul a Quatorze Juillet korántsem mélabús megemlékezés, hanem csupa derű: a nemzet ünnepli a visszanyert szabadságot, és ünnepli önmagát, mint republikánus politikai közösséget. Ezért a katonai díszszemle, a tűzijáték meg az utcabál. A zsarnokság felett aratott győzelemre nemcsak emlékezni kell, örülni is kell neki.

Persze, a közös jelképek, a közös hősök, a közös nyelv nem azt jelenti, hogy mindenki egyformán gondolkodik, sőt. A nagy köztársasági elnökök sem ugyanazt ünnepelték a jeles napban. De Gaulle-nak a Quatorze Juillet a francia grandeur, a nemzeti függetlenség meg az állam ünnepe volt: a Champs-Élysées-n tartott katonai díszszemle az ő szemében a francia szuverenitásnak volt látványos megjelenítése. Valéry Giscard d’Estaing megpróbálta oldani a hagyományos merevséget (még a Marseillaise ritmusát is lassabbra fogta); közelebb akarta vinni az ünnepet az emberekhez, tompítani szerette volna az esemény katonai jellegét.

Nemkülönben François Mitterrand is más hangsúlyokat adott az ünnepnek. Ő a Köztársaság történelmi emlékezetére, a nagy republikánus elődök felidézésére tette a hangsúlyt. Mitterrand kétszer hétéves ciklusa a korábbiaknál erőteljesebben hangsúlyozta a Köztársaság történelmi folytonosságát meg a baloldali republikánus hagyományt.

Végezetül Jacques Chirac – hogy csak az V. Köztársaság jelentősebb államfőit említsem – az elődökhöz képest sokkal több figyelmet fordított a konszenzus keresésére. Elnöki ciklusában a nemzeti egység hangsúlyozása került előtérbe, és miközben elismerte a francia állam felelősségét az 1942. július 16-i nagyrazziáért (amelyen több tízezer „zsidóként” megbélyegzett franciát és menekültet vettek őrizetbe), azt is megmutatta, hogy a Köztársaság szembe tud nézni tulajdon múltjával.

Lehet, hogy minden államfő egy kicsit másként értelmezte a Quatorze Juillet jelentését, azt azonban mindegyik természetesnek tartotta, hogy az a franciák politikai közösségének és az alkotmányos államformánál sokkal többet jelentő Köztársaságnak az örömünnepe.

De a Quatorze Juillet a fentiek mellett az újra megtalált szabadságnak és a Köztársaság hármas jelszavának is ünnepe. A három szó korántsem hangzatos díszfelirat a francia középületek homlokzatán. Míg a Libertének az egyén méltósága és autonómiája, az Égaliténak a honpolgárok jogi-politikai egyenlősége, a Fraterniténak a szolidaritás a leglényege (enélkül ugyanis az első kettő könnyen önzéssé vagy üres formalitássá válik).

A fraternitét a magyar "testvériség" szóval szokás visszaadni, holott a francia szó sokkal többet jelent. Jelenti a honpolgárok közös felelősségét és annak tudatát is, hogy mindannyian ugyanannak a politikai közösségnek tagjai. Nem véletlen, hogy a francia köztársaságpárti hagyományban az utóbbit tartják a leginkább republikánus fogalomnak. Könnyen lehet, ezért tekintette Jean Jaurès a „kölcsönös bizalmat” a republikánus politikai közösség egyik legfontosabb előfeltételének…

A szerző műfordító és újságíró.