Igazoltatás közben elütöttek egy rendőrt Kaposszekcsőn

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2026-07-10 15:54:00 CEST

A feltételezett elkövetőt nagy erőkkel keresik.

Elgázoltak csütörtök este egy intézkedő rendőrt a Tolna vármegyei Kaposszekcsőn - derül ki a Központi Nyomozó Főügyészség pénteki tájékoztatásából.

A bűncselekmény egy igazoltatás közben történt. Az elkövető fekete színű autójával elmenekült a helyszínről. A rendelkezésre álló adatok szerint a 43 éves Horváth Attila csikóstőttősi lakos a bűncselekménnyel összefüggésbe hozható, akit a rendőrök nagy erőkkel keresnek.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a képen látható Horváth Attila hollétéről bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, vagy hívja a 06-74-501-106-os telefonszámot, illetve tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.