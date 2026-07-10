Gajdos László: Novemberre új klímatörvény érkezhet

klímavédelem;éghajlatváltozás;Gajdos László;

2026-07-10 15:39:00 CEST

A jogalkotásban és a végrehajtásban is számítanak a civil szervezetek részvételére.

Szeptemberben társadalmi egyeztetésre bocsáthatja a kormány az új klímatörvény tervezetét, novemberre pedig megszülethet a jogszabály - írta pénteki Facebook-posztjában az élő környezetért felelős miniszter.

Gajdos László ismertetése szerint a tervezett szabályozás kijelöli a gazdaság és a társadalom szereplőinek klímavédelmi felelősségét. Az új törvény kellő figyelmet fordít majd az éghajlatváltozás elkerülhetetlen következményeihez való alkalmazkodásra és az ellenálló képesség erősítésére is.

A miniszter szerint kiemelt figyelmet kell fordítani a vizek megtartására, valamint a természetes élőhelyek és tájak megőrzésére, illetve helyreállítására. Úgy fogalmazott, hogy az idei nyár pusztító hőhulláma, az egyre nyomasztóbb vízhiány és a kiszáradó Velencei-tó látványa mindenki számára világossá teszi: az éghajlatváltozás már a mindennapok fenyegetése.

Gajdos László fontos partnerként tekint a civil szervezetekre, javaslataikat pedig előremutatónak és jó egyeztetési alapnak tartja. Hozzátette, nemcsak a klímatörvény megalkotásában, hanem annak végrehajtásában is számít a részvételükre, mert céljaik egy irányba mutatnak.