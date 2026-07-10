Eddig egyetlen pályázat érkezett a Nyírő Gyula OPAI főigazgatói posztjára

pályázat;Nyírő Gyula Kórház;Országos Kórházi Főigazgatóság;Nyírő Gyula OPAI;

2026-07-10 15:28:00 CEST

Igaz, van még idő a jelentkezésre.

Bár még van idő pályázni a fővárosi Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet (OPAI) főigazgatói posztjára, egyelőre nem nagy a kapkodás - derül ki a Telex cikkéből.

A lap az Országos Kórházi Főigazgatóságnál (OKFŐ) érdeklődött, amelynek kommunikációs osztálya úgy reagált, hogy a „főigazgatói munkakörére kiírt pályázatra 2026. július 10-én 6:45 óráig 1 pályázat érkezett. A beérkezett pályázatot alkalmatlanság miatt nem utasították el.”

Igaz, egyelőre nem is nagy a sietség, pályázni ugyanis 2026. július 27-ig lehet, tehát még több mint két hét van rá. Utána körülbelül 60 napon belül bírálják el a jelentkezést, ennek megfelelően a főigazgatói munkakör várhatóan 2026. október 1-jétől tölthető be - jelezte az OKFŐ.

A Nyírő élén az előző főigazgató, Ézsi Robin márciusi távozásával üresedett meg a poszt. Az intézmény kálváriájáról lapunk is több ízben beszámolt: Ézsi lemondására azt követően került sor, hogy több száz pszichiáter követelte a távozását, többen pedig felmondtak a Nyírő Gyula OPAI szakemberei közül Ézsi Robin vezetése miatt. A többi között kifogásolták Ézsi vezetési stílusát, és azt is, hogy nem szakmabeliként vezette az országos jelentőségű pszichiátriai és addiktológiai intézetet. Üzemorvos végzettségű, korábban pedig mágusképző akadémiát vezetett. Március első hetére a Nyírő Gyula OPAI-ban meglehetősen feszültté vált a hangulat, az OKFŐ már nem csak a fővárosi pszichiátriákról, hanem vidéki kórházi osztályokról is rendelt fel orvosokat az országos intézet betegeinek az ellátására.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter június elején jelentette be, hogy pályázatot írnak ki a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet vezetői posztjára, valamint több kórházat is bevonnak az akut pszichiátriai ellátásba Budapesten. Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) honlapján közzétett pályázat szerint a főigazgató feladata és felelőssége az intézmény vezetése, az intézmény alapító okiratában, szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatok, tevékenységek ellátásának, valamint az intézmény működésének jogszabályokban, intézményi költségvetésben foglaltaknak, illetve az irányító szervek által meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő biztosítása. A főigazgató ellátja a kórház egyszemélyi képviseletét, illetve az egyszemélyi felelős vezető feladatkörébe tartozó feladatokat.