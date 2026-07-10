Felmentették a Nemzeti Filmintézet vezetőit

„A Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük Káel Csaba igazgatósági elnöknek, a megbízatását visszavontuk” – jelentette be Nagy Ervin péntek délután a Facebook-oldalán.
A kultúráért felelős államtitkár közölte, a Nemzeti Filmintézet (NFI) működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja. Hozzátette, a vezetői pályázat kiírása a közeljövőben várható.
„Előkészítjük az NFI működésének átvilágítását. Az átmeneti időszakban a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg. Ezt ígértük, most megcsináljuk. A filmreform elkezdődött!” – írta bejegyzésében Nagy Ervin.„A magyarországi filmes reformok lényege, hogy gazdaságpolitikai döntésekre van szükség”Rendszerváltást hirdetett a magyar filmszakma, csak az nem világos még, hogy a Tisza-kormányban ezt kinek mondják meg