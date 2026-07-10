Felmentették a Nemzeti Filmintézet vezetőit

film;Nagy Ervin;Káel Csaba;Nemzeti Filmintézet;

2026-07-10 15:35:00 CEST

„A filmreform elkezdődött!” – fogalmazott Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár. Azt is közölte, hogy előkészítik az NFI működésének átvilágítását.

„A Nemzeti Filmintézet igazgatóságának, köztük Káel Csaba igazgatósági elnöknek, a megbízatását visszavontuk” – jelentette be Nagy Ervin péntek délután a Facebook-oldalán.

A kultúráért felelős államtitkár közölte, a Nemzeti Filmintézet (NFI) működésének folytonosságát az új vezetés pályázati úton történő megválasztásáig ideiglenes igazgatóság biztosítja. Hozzátette, a vezetői pályázat kiírása a közeljövőben várható.

„Előkészítjük az NFI működésének átvilágítását. Az átmeneti időszakban a cél, hogy csak a legszükségesebb napi döntések szülessenek meg. Ezt ígértük, most megcsináljuk. A filmreform elkezdődött!” – írta bejegyzésében Nagy Ervin.