Elismerte a rendőrség, jogsértően használtak gázsprayt és bilincset egy 2025-ös igazoltatás során

igazoltatás;Magyar Helsinki Bizottság;rendőri túlkapás;

2026-07-10 18:58:00 CEST

Eleinte megvédték az intézkedő rendőröket, azonban egy közeli házból levideózták az esetet.

Jogsértőnek minősítette a Budapesti Rendőr-főkapitányság egy 2025 júliusában, Budapest XIII. kerületében történt rendőri intézkedés több elemét - közölte a Magyar Helsinki Bizottság.

A civil jogvédő szervezet szerint a másodfokú rendőrségi határozat kimondta, hogy az előállításnak nem volt jogalapja, a férfival szemben alkalmazott testi kényszer, bilincselés és gázspray használata pedig jogszerűtlen volt.

Az ügy előzménye, hogy egy dohánybolthoz garázdaság miatt riasztották a rendőröket, a bejelentésben szereplő személy azonban a járőrök érkezésére már távozott. A helyszínen három roma férfit akartak igazoltatni. Az intézkedés során közülük ketten bilincset kaptak, a harmadik férfit pedig - aki mobiltelefonjával videóra vette a történteket - a rendőrautó motorháztetejére nyomták, közvetlen közelről gázspray-vel lefújták, majd megbilincselték. A nyilvánosságra került felvételeken hallható, hogy a férfi azt kiabálja: nem kap levegőt.

A rendőrség korábban azt közölte, hogy az érintettek ellenszegültek az intézkedésnek, és a belső parancsnoki vizsgálat szabályosnak, illetve arányosnak találta a rendőri fellépést. A férfi ezt követően a Magyar Helsinki Bizottság segítségével panaszt tett a rendőri túlkapás miatt. Az elsőfokú döntés elutasította a panaszt, ezt azonban később megsemmisítették. A megismételt eljárásban részben megállapították, hogy probléma volt a kényszerintézkedésekkel, a másodfokú határozat pedig egyértelműen kimondta, hogy az előállítás jogalapja sem állt fenn, és az összes kényszerítő eszközt jogszerűtlenül alkalmazták.

A BRFK szerint a rendőröknek lehetőségük lett volna előzetesen figyelmeztetni a videózó férfit arra, hogy kényszerítő eszközt fognak alkalmazni, ha nem hagyja abba a videózást, erre azonban nem került sor. A határozat azt is rögzíti, hogy a férfi nem tanúsított olyan ellenszegülő magatartást, amely indokolta volna az azonnali, figyelmeztetés nélküli fellépést.

A Magyar Helsinki Bizottság szerint az ügyben döntő jelentőségű bizonyítékot egy közeli lakóépület erkélyéről készült videófelvétel jelentette. Bieber Ivóna, a szervezet ügyvédje úgy fogalmazott: a felvétel objektív bizonyítékként szolgált, mivel a rendőrség kezdetben kizárólag a rendőri jelentésre alapozta álláspontját.

A jogvédő szervezet szerint a mostani döntés azt mutatja, hogy érdemes panaszt tenni vitatott rendőri intézkedések esetén, és kiállni a jogokért akkor is, ha a rendőrség elsőre mindent rendben lévőnek talál.