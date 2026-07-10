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Pósfai Gábor: A taorendszer felülvizsgálata elkezdődött

A belügyminiszter szerint a versenysport eredményességének fenntartása továbbra is kiemelt cél, de egy átláthatóbb, igazságosabb rendszerre van szükség.

„A versenysport eredményességének fenntartása – az állami támogatások sokkal szigorúbb átláthatósága mellett – továbbra is fontos. A taorendszer felülvizsgálata elkezdődött, amelynek célja egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása” – jelentette be a belügyminiszter a Facebook-oldalán, miután csütörtökön 92 hazai sportszövetség képviselőjével találkozott.

Pósfai Gábor azt írta, az eseményen részt vettek többek között a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Versenysport Szövetség és a Nemzeti Módszertani és Kutatóintézet vezetői is. A sportszövetségeknek bemutatták a kormány sportot érintő eddigi intézkedéseit, elképzeléseit, és meghallgatták a jelenlévők véleményét is, számos kérdést és építő javaslatot is kaptak. A Belügyminisztérium Sportért Felelős Államtitkársága részéről több alapelv is megfogalmazódott, ezeket a tárcavezető nyolc pontban foglalta össze.

  • Az új kormány kiemelt céljának tekinti, hogy a magyar társadalom fizikai aktivitása növekedjen, ezáltal kiemelten kíván foglalkozni a szabadidő- és iskolai sporttal.

  • A versenysport eredményességének fenntartása – az állami támogatások sokkal szigorúbb átláthatósága mellett – továbbra is fontos cél, azonban felülvizsgálják a taorendszert, amelynek célja egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása.

  • A meglévő infrastruktúra és „különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtése” kiemelt feladat.

  • Magyarország továbbra is szeretne jelentős sporteseményeket rendezni, amelyeket az eddiginél jóval költséghatékonyabban, konkrét bevételi tervvel, illetve a társadalmi hasznosság értékelése mellett kell megvalósítani.

  • A korábban megpályázott és elnyert nemzetközi sporteseményeket meg kívánjuk rendezni a költségvetés újratervezésével.

  • A fogyatékossággal élők sportját szintén kiemelt feladatnak tekintik, „hiszen a sport mindenki számára elérhető kell legyen”.

  • A szabadidősport ösztönzése érdekében rendszerbe kell foglalni a „nagyközönség” számára is elérhető sportlétesítményeket, hogy a lakosság lehetőségei is növekedjenek, illetve a létesítmények kihasználtsága is emelkedjen.

  • Az új minisztériumi vezetés határozott véleménye, hogy a szakszövetségek autonóm testületek, amelyek vezető tisztségviselői, elnökségi tagjai ideális esetben nem aktuálpolitikai szereplők.

Pósfai Gábor a bejegyzése végén közölte: arra kérték a szövetségeket, hogy a sportállamtitkárság által kialakított és részükre hamarosan megküldött kérdéssor mentén mutassák be működésüket, és készítsék el középtávú fejlesztési terveiket. „Ezekre is támaszkodva ősszel közösen újítjuk meg a magyar sport stratégiáját” – írta.

Mindkét érintett panaszát elutasította az ügyészség.