Pósfai Gábor: A taorendszer felülvizsgálata elkezdődött

„A versenysport eredményességének fenntartása – az állami támogatások sokkal szigorúbb átláthatósága mellett – továbbra is fontos. A taorendszer felülvizsgálata elkezdődött, amelynek célja egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása” – jelentette be a belügyminiszter a Facebook-oldalán, miután csütörtökön 92 hazai sportszövetség képviselőjével találkozott.
Pósfai Gábor azt írta, az eseményen részt vettek többek között a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Versenysport Szövetség és a Nemzeti Módszertani és Kutatóintézet vezetői is. A sportszövetségeknek bemutatták a kormány sportot érintő eddigi intézkedéseit, elképzeléseit, és meghallgatták a jelenlévők véleményét is, számos kérdést és építő javaslatot is kaptak. A Belügyminisztérium Sportért Felelős Államtitkársága részéről több alapelv is megfogalmazódott, ezeket a tárcavezető nyolc pontban foglalta össze.
Az új kormány kiemelt céljának tekinti, hogy a magyar társadalom fizikai aktivitása növekedjen, ezáltal kiemelten kíván foglalkozni a szabadidő- és iskolai sporttal.
A versenysport eredményességének fenntartása – az állami támogatások sokkal szigorúbb átláthatósága mellett – továbbra is fontos cél, azonban felülvizsgálják a taorendszert, amelynek célja egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása.
A meglévő infrastruktúra és „különösen az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtése” kiemelt feladat.
Magyarország továbbra is szeretne jelentős sporteseményeket rendezni, amelyeket az eddiginél jóval költséghatékonyabban, konkrét bevételi tervvel, illetve a társadalmi hasznosság értékelése mellett kell megvalósítani.
A korábban megpályázott és elnyert nemzetközi sporteseményeket meg kívánjuk rendezni a költségvetés újratervezésével.
A fogyatékossággal élők sportját szintén kiemelt feladatnak tekintik, „hiszen a sport mindenki számára elérhető kell legyen”.
A szabadidősport ösztönzése érdekében rendszerbe kell foglalni a „nagyközönség” számára is elérhető sportlétesítményeket, hogy a lakosság lehetőségei is növekedjenek, illetve a létesítmények kihasználtsága is emelkedjen.
Az új minisztériumi vezetés határozott véleménye, hogy a szakszövetségek autonóm testületek, amelyek vezető tisztségviselői, elnökségi tagjai ideális esetben nem aktuálpolitikai szereplők.
Pósfai Gábor a bejegyzése végén közölte: arra kérték a szövetségeket, hogy a sportállamtitkárság által kialakított és részükre hamarosan megküldött kérdéssor mentén mutassák be működésüket, és készítsék el középtávú fejlesztési terveiket. „Ezekre is támaszkodva ősszel közösen újítjuk meg a magyar sport stratégiáját” – írta.Jöhetnek a perek az Orbán-kormány sportfinanszírozása miatt, de az ítéletekre éveket kell várni