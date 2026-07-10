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2026-07-10 18:00:00 CEST

Pósfai Gábor: A taorendszer felülvizsgálata elkezdődött

A belügyminiszter szerint a versenysport eredményességének fenntartása továbbra is kiemelt cél, de egy átláthatóbb, igazságosabb rendszerre van szükség.