Gyilkosság miatt nyomoznak egy brit politikus halálának ügyében, őrizetbe vették a gyanúsítottat

Nagy-Britannia;gyilkosság;politikus;

2026-07-10 19:40:00 CEST

A 78 esztendős korában elhunyt Ann Widdecombe esetét nem kezelik terrorcselekményként, és egyelőre nincs olyan információ, amely arra utalna, hogy a gyilkosság politikai indíttatású lett volna. Egy 26 éves fehér férfi a gyanúsított.

Gyilkosság gyanújával vizsgálja a rendőrség egy brit politikus, Ann Widdecombe halálát, aki 78 esztendős korában, a délnyugat-angliai Dartmoorban lévő otthonában hunyt el. A gyanúsítottat, egy 26 éves fehér férfit péntek délután Newton Abbotban tartóztattak le, azóta rendőri őrizetben van. Az esetet nem kezelik terrorcselekményként, és egyelőre nincs olyan információ, amely arra utalna, hogy a gyilkosság politikai indíttatású lett volna – írja a BBC.

A halálhír pénteki bejelentése után nem sokkal a területileg illetékes Devon és Cornwall megyei rendőrség sajtótájékoztatón közölte: a nyomozók, akik a mentők értesítése alapján vonultak ki a helyszínre, megállapították, hogy halála előtt a politikus súlyos sérüléseket szenvedett, ezért gyilkosság gyanújával indult vizsgálat.

Ann Widdecombe 1987-től 2010-ig volt a londoni alsóház képviselője, majd a brit EU-tagság megszűnése előtt nem egészen egy évig az Európai Parlamentnek is tagja volt. Az 1990-es években, John Major egykori konzervatív párti miniszterelnök kormányában különböző államtitkári tisztségeket töltött be, 2023-ban pedig csatlakozott a Nigel Farage vezette, radikálisan EU- és bevándorlásellenes szélsőjobboldali Reform UK párthoz, amelynek haláláig bevándorlási és igazságügyi kérdésekben illetékes szóvivője volt.

Konzervatív párti tagsága idején is a párt jobbszélének egyik politikai zászlóvivője volt: kampányolt az abortusz betiltásáért, az LMBT-közösség jogainak korlátozásáért és a halálbüntetés újbóli bevezetéséért. Keir Starmer munkáspárti brit miniszterelnök a BBC brit közszolgálati médiatársaságnak nyilatkozva ugyanakkor óva intett mindenkit a gyilkosság indítékaival kapcsolatos találgatásoktól, és nem volt hajlandó véleményt nyilvánítani arra a kérdésre, hogy a bűncselekménynek lehettek-e politikai motívumai.

Starmer kiemelkedő politikusnak nevezte Ann Widdecombe-ot. Hangsúlyozta, hogy ilyen esetekben felül kell emelkedni a politikai nézetkülönbségeken, és minden segítséget meg kell adni a rendőrségnek a tettes kézre kerítéséhez. Tíz éven belül egyébként ez volt a harmadik olyan halálos kimenetelű támadás Nagy-Britanniában, amelyet politikusok ellen követtek el.