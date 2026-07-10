18 orosz hajóra mértek csapást az ukrán erők

Oroszország;Ukrajna;olajfinomító;orosz hajó;orosz-ukrán háború;

2026-07-10 19:10:00 CEST

Oroszország Krasznodari területén egy olajfinomítót, a rosztovi régióban lévő Taganrogban pedig egy olajterminált is eltaláltak. Az orosz erők eközben légibombákkal támadták Ukrajnát, többen meghaltak, köztük gyerekek.

Az ukrán erők eltaláltak az éjjel 18 orosz hajót, köztük 13 tankert, továbbá Oroszország Krasznodari területén egy olajfinomítót, a rosztovi régióban lévő Taganrogban pedig egy olajterminált – közölte péntek délután az ukrán vezérkar.

„Ismételten csapást mértünk az Oroszországi Föderáció Krasznodari területén található Iljszkij olajfinomítóra. Az üzem területén robbanásokat és azokat követő tüzet észleltek”

– írták a Facebookon. Kiemelték, hogy az olajfinomító Oroszország déli részének egyik legnagyobb olajfeldolgozó vállalata, tervezett kapacitása évente akár 6,6 millió tonna kőolaj feldolgozása. Az üzem benzint, dízelüzemanyagot és egyéb kőolajtermékeket állít elő, amelyeket egyebek között az orosz katonai logisztika ellátására használnak.

A taganrogi olajterminál – amelyre úgyszintén csapást mértek – a hadvezetés közlése szerint biztosítja az olajtermékek átvételét, tárolását és átrakását Oroszország Azovi-tengeri térségében. A vezérkar tájékoztatása szerint az ellenség 13 tartályhajóját, három szárazáru-szállító hajóját, egy kompot és egy segédhajóját is találat ért. A hadvezetés hangsúlyozta,

hogy ezeket a hajókat Oroszország katonai logisztikájának biztosítására, üzemanyagok és kenőanyagok, katonai rakományok, valamint az Ukrajna elleni fegyveres agresszió folytatásához szükséges egyéb anyagi eszközök szállítására használják.

Hozzátették, hogy mindezeken felül ismét csapást mértek az Oroszország Leningrádi területén található NOVATEK-Uszty-Luga olaj- és gázipari komplexumra.

Vadim Filaskin, Donyeck megye kormányzója közben arról tájékoztatott, hogy az orosz erők hét légibombát dobtak le délután Kramatorszk városára és a környező településekre. A támadásban négy ember életét vesztette, kilencen pedig megsebesültek, a halottak között egy 14 éves fiú is van. Az orosz hadsereg 16 óra tájban három irányított légibombát dobott le Zaporizzsjára is, egy ember meghalt, az eddigi információk szerint kilencen megsebesültek, köztük egy gyermek – közölte Ivan Fedorov megyei kormányzó.