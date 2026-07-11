Magyar Péter Sulyok Tamásnak: Itt a hallgatás és a sunnyogás kevés lesz

köztársasági elnök;Sulyok Tamás;Magyar Péter;

2026-07-11 17:25:00 CEST

A miniszterelnök szerint az államfő semmit sem cáfolt az ellene felhozott vádakból, majd újra a lemondásáról beszélt.

„De hová tűnt a »családbarát« Sulyok Tamás? Elnök úr, ön semmit nem cáfolt. Itt a hallgatás és a sunnyogás kevés lesz. Az azonnali lemondás még működhet. Segítsünk megírni?” – üzente a köztársasági elnöknek Magyar Péter szombaton a Facebook-oldalán.

Mint arról beszámoltunk, a miniszterelnök a nap folyamán korábban a közösségi oldalán azt a kérdést tette fel: „Vajon mit keresett Sulyok Tamás köztársasági elnök fia, Sulyok Márton az elnök 12 napos amerikai útján a honvédségi Falcon gépen úgy, hogy hivatalosan nem is volt tagja az elnöki delegációnak?”

Magyar Péter bejegyzésében felidézte, Sulyok Tamás február 26-tól tartózkodott 12 napos „hivatalos” utazáson az Egyesült Államokban több száz millió forint közpénzen. A miniszterelnök hangsúlyozta, csak autóbérlésre 62,7 millió forint közpénzt költött az elnöki delegáció, de még esernyőkre is 384 224 forint közpénzt szórtak el. Mindezt – jegyezte meg – úgy, hogy az elérhető információk szerint az elnöknek semmilyen hivatalos tárgyalása nem volt sem az amerikai kormányzattal, sem a Kongresszus, sem a Szenátus tagjaival. A 12 napos elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmaz a helyi magyar közösségekkel, beleértve pár előrehozott március 15-i rendezvényt. Emellett, hasonlóan Áder János 2018-as amerikai útjához, Sulyok Tamás 12 napos hivatalos útjának legnagyobb része is városnézéssel és múzeumlátogatással telt – közölte.

Lapunk ezután megkereste az államfő hivatalát, ahonnan azt írták: „A köztársasági elnök Egyesült Államokban tett munkalátogatásának célja – ahogyan arról a sajtó is értesülhetett – a legnépesebb tengerentúli magyar közösségek felkeresése volt. Az államfő – a gyakorlatnak megfelelően – részletesen tájékoztatta a nyilvánosságot a programjáról. A Sulyok Márton utazásával és részvételével, valamint a munkalátogatás mellett lebonyolított magánjellegű programokkal kapcsolatban felmerült valamennyi költség szabályszerűen megtérítésre került a Sándor-palota, illetve a Külügyminisztérium felé, azok egyáltalán nem terhelték az intézmények költségvetését.”

Sulyok Tamás hivatala a Népszavával azt is közölte, az államfő sajnálatát fejezi ki amiatt, ha a kormány számára a külhoni magyar közösségekkel történő nemzeti összetartozás és a magyar identitásuk erősítése, valamint az amerikai-magyar kapcsolódású szakmai találkozók lebonyolítása nem tartozik a hivatalos állami feladatok körébe. Megkérdeztük azt is, hogy valóban elköltöttek 62,7 millió forintot autóbérlésre és több mint 384 ezer forintot esernyőkre, de erre nem kaptunk választ.