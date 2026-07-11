Sulyok Tamás szerint minden szabályszerű volt az amerikai úton, a 62,7 millió forintos kérdésre azonban nem válaszolt

közpénz;Egyesült Államok;utazás;Sulyok Tamás;

2026-07-11 16:31:00 CEST

A köztársasági elnök azt állítja, a fia utazásának a költségeit megtérítették.

„A köztársasági elnök Egyesült Államokban tett munkalátogatásának célja – ahogyan arról a sajtó is értesülhetett – a legnépesebb tengerentúli magyar közösségek felkeresése volt. Az államfő - a gyakorlatnak megfelelően – részletesen tájékoztatta a nyilvánosságot a programjáról. A Sulyok Márton utazásával és részvételével valamint a munkalátogatás mellett lebonyolított magánjellegű programokkal kapcsolatban felmerült valamennyi költség szabályszerűen megtérítésre került a Sándor-palota, illetve a Külügyminisztérium felé, azok egyáltalán nem terhelték az intézmények költségvetését” – írta a Népszavának Sulyok Tamás államfő hivatala.

A köztársasági elnököt azután kerestük meg, hogy Magyar Péter kormányfő napközben a Facebookon azt a kérdést tette fel: „Vajon mit keresett Sulyok Tamás köztársasági elnök fia, Sulyok Márton az elnök 12 napos amerikai útján a honvédségi Falcon gépen úgy, hogy hivatalosan nem is volt tagja az elnöki delegációnak?”

A miniszterelnök bejegyzésében felidézte, Sulyok Tamás február 26-tól tartózkodott 12 napos „hivatalos” utazáson az Egyesült Államokban több száz millió forint közpénzen. A miniszterelnök hangsúlyozta, csak autóbérlésre 62,7 millió forint közpénzt költött az elnöki delegáció, de még esernyőkre is 384 224 forint közpénzt szórtak el. Mindezt – jegyezte meg – úgy, hogy az elérhető információk szerint az elnöknek semmilyen hivatalos tárgyalása nem volt sem az amerikai kormányzattal, sem a Kongresszus, sem a Szenátus tagjaival. A 12 napos elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmaz a helyi magyar közösségekkel, beleértve pár előrehozott március 15-i rendezvényt. Emellett, hasonlóan Áder János 2018-as amerikai útjához,

Sulyok Tamás 12 napos hivatalos útjának legnagyobb része is városnézéssel és múzeumlátogatással telt.

– Sulyok Tamás elnök úr a feleségével és a fiával megtekintette többek között a Dallas sorozatból ismert Ewing-család filmbeli lakhelyét, a Southfork Ranch-et is. Reméljük tetszett nekik – írta a miniszterelnök.

Sulyok Tamás hivatala a Népszavával azt is közölte,

az államfő sajnálatát fejezi ki amiatt, ha a kormány számára a külhoni magyar közösségekkel történő nemzeti összetartozás és a magyar identitásuk erősítése, valamint az amerikai-magyar kapcsolódású szakmai találkozók lebonyolítása nem tartozik a hivatalos állami feladatok körébe.

Megkérdeztük azt is, hogy valóban elköltöttek 62,7 millió forintot autóbérlésre és több mint 384 ezer forintot esernyőkre, de erre nem kaptunk választ.

Magyar Péter egyébként egy későbbi posztjában már arról írt, januárban Sulyok Tamás az Egyesült Királyságba utazott. Csak a véletlen műve lehet, hogy mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. Ez az 50 ezres kisváros a Londontól 377 kilométerre fekvő északkelet-angliai Durham, amelynek az egyetemén Sulyok Katalin tanít.