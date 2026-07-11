Két héttel a világbajnoki szereplés után meghalt a dél-afrikai válogatott 25 éves futballistája

Dél-Afrika;labdarúgás;halál;futball-vb 2026;

2026-07-11 18:34:00 CEST

Jayden Adams halálának az okát nem hozták nyilvánosságra.

Egyelőre tisztázatlan körülmények között elhunyt Jayden Adams, a labdarúgó-világbajnokságon szereplő dél-afrikai válogatott középpályása. A dél-afrikai futball elveszített egy tehetséges játékost, egy fiatal életet, amelyre még annyi minden várt volna" - írta közleményében az ország játékos szakszervezete, a The South African Football Players Union. A halál okát nem hozták nyilvánosságra.

A 25 éves játékos a dél-afrikaiak mindhárom csoportmérkőzésén pályára lépett, így elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy válogatott története során először bejutott az egyenes kieséses szakaszba, ahol Dél-Afrika két hete, 2026. június 28-án 1-0-ra kapott ki a társházigazda Kanadától.

Együttérzését fejezte ki a családnak Gayton McKenzie sportminiszter és Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke is.

A Mamelodi Sundowns futballistája kilencszer ölthette magára a címeres mezt, amelyben egyszer, a vb-selejtezők során volt eredményes. Idén a klubjával megnyerte az afrikai Bajnokok Ligáját.