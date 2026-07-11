„Gennyedző seb” – Eltüntették Balog Zoltán nevét a budapesti Reformátorok teréről

Budapest;Balog Zoltán;emlékmű;XVI.kerület;

2026-07-11 20:26:00 CEST

A szoborcsoport szökőkútján 2018 óta megtalálható Balog Zoltán neve és egy tőle származó idézet. A kegyelmi botrányban érintett református püspök, volt miniszter nevét mostanra leszedték.

Leszedték Balog Zoltán püspök nevét a XVI. kerületi Reformátorok terén lévő reformáció- emlékműről – jelentette be Szabó Alexandra, a kerület tiszás parlamenti képviselője szombaton a Facebook-oldalán. A református püspök neve a budapesti emlékmű egyik márványelemébe volt vésve, ezt azonban mostanra kicserélték.

Az emlékművet 2017-ben R. Törley Mária szobrászművész alkotta meg. A szoborcsoport avatásán Balog Zoltán, a korábbi Emberi Erőforrások Minisztériuma akkori tárcavezetőjeként vett részt és beszédet is mondott. Az ott elhangzó egyik mondatát – „Tartsd meg a hitet, újítsd meg és erősítsd meg a hitet, és akkor ez a hit megtart téged” – az avatás után egy évvel, 2018-ban R. Törley Mária szobrászművész kezdeményezésére felvésték az emlékműre. Az idézet mögé odakerült Balog Zoltán neve is, aki ekkor már nem volt miniszter.

Mint ismert, Balog Zoltán azt követően került bírálatok kereszttüzébe, hogy kiderült, minden jel szerint ő járta ki Novák Katalin köztársasági elnöknél azt, hogy Kónya Endrének, a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon pedofil igazgatójának falazó igazgatóhelyettesnek elnöki kegyelmet adjon. Érdemi magyarázatot azóta sem kapott a nyilvánosság a történtekre, Balog végül a református egyház zsinati elnöki pozíciójáról nagy-nehezen lemondott, de a püspökségről azóta sem hajlandó.

A 2024-es kegyelmi botrány után a DK és a Momentum is követelte, hogy Balog Zoltán nevét távolítsák el az emlékműről. A téma azóta feledésbe merült, az áprilisban a kerület képviselőjévé választott Szabó Alexandra azonban újra elővette azt, írja a Telex. A tiszás politikus júniusi bejegyzése szerint Balog nevét addigra átfestették az emlékművön, és akkorra R. Törley Mária megígérte neki, hogy azt még idén nyáron teljesen eltávolítják, ami mostanra történt meg.

Szabó Alexandra júniusban egyszer már lefestette Balog Zoltán nevét. „Az elmúlt két évben gennyedző sebként tátongott ez az ügy a XVI. Kerületben, ami időről időre felszakadt” – írta akkor a Tisza politikusa.