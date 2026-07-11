Új hírszolgáltatási alapelveket bocsátott ki az MTVA, fokozatosan indul újra a műsor az M1-en és a többi platformon is

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2026-07-11 20:00:00 CEST

A Híradó portál tartalmi szolgáltatásának újraindításáról későbbiekben adnak tájékoztatást.

Megkezdődött a hírszolgáltatás fokozatos újraindítása az M1 képernyőjén, a közmédia rádiós felületein, valamint a digitális platformokon - közölte a Duna Médiaszolgáltató és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Sajtóosztálya a július 7-i átmeneti leállást követő összehangolt hír-újraindítási folyamatokról szombat este.

Az MTI-hez eljuttatott tájékoztatás szerint július 11-én a rádiós portfólió jelentős részén, valamint a televíziós felületeken folyamatosan vezetik be az új struktúrát, biztosítva a hiteles, tényalapú, tárgyilagos és pártatlan tájékoztatást. Mint megírtuk, ez először azt jelentette, hogy szombat reggel megjelent egy feliratsáv az éppen vetített filmek alatt.

A hírszolgáltatás fokozatos újraindítása összefügg azzal, hogy Horváth András vezérigazgató a működés átmeneti felfüggesztésével egyidejűleg kibocsátotta a közszolgálati hírszolgáltatás új hírszolgáltatási alapelveit. Az új hírszolgáltatási struktúra fokozatos bevezetése biztosítja, hogy az egyes szolgáltatások már e szakmai követelmények szerint, megfelelő szervezeti és működési feltételek mellett induljanak újra - tartalmazza a közlemény.

A közszolgálati hírszolgáltatás jelenlegi működési rendjéről azt írták, hogy a Kossuth rádió és Bartók rádió műsorstruktúrája úgy módosult, hogy a csatorna a továbbiakban is a Bartók tádió műsorfolyamát sugározza. „Fontos változás, hogy július 11-től a Bartók Rádión már híreket is közzéteszünk, így ezek a hírblokkok a Kossuth Rádió frekvenciáján is elérhetővé váltak, biztosítva a hallgatók tájékoztatását” – olvasható a tájékoztatásban.

A rádiókkal egy időben az M1-en is újraindult a hírszolgáltatás. A műsorok alatt, a képernyő alján futó hírszalagon szöveges formában olvashatók a legfontosabb információk.

Az élő stúdióműsorok, valamint a közéleti és politikai háttérműsorok az átalakítás következő lépéseként fognak majd elindulni.

A sajtóosztály közlése szerint a zenei és internetes adók - a Petőfi rádió, a Dankó rádió, a Nemzetiségi Rádió és Nemzeti Sportrádió - hírszolgáltatása a korábbi megszokott idősávokban és formátumokban ismét elérhető, ideértve a kapcsolódó internetes és digitális platformokat is. „A közmédia átmeneti vezetése az új hírstruktúrát a közszolgálatiság szakmai követelményeinek megfelelően fokozatosan állítja helyre – olvasható a közleményben, amely arra is kitér, hogy a Híradó portál tartalmi szolgáltatásának újraindításáról későbbiekben adnak tájékoztatást.

Az MTVA új vezetése június 7-én kedden függesztette fel az M1 hírszolgáltatását a következő üzenet kíséretében: „A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük! A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel. Maradjanak velünk!”.