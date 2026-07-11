Már 4333-nál jár a halálos áldozatok száma a venezuelai földrengések után

földrengés;Venezuela;halálos áldozatok;

2026-07-11 22:07:00 CEST

A hivatalos adatok szerint 6462 embert sikerült kimenteni, és mintegy 17 ezer ember maradt fedél nélkül.

Venezuelában tovább emelkedett, 4333-ra nőtt a június 24-i kettős földrengés halálos áldozatainak száma - közölte szombaton újságírókkal Jorge Rodríguez, a parlament elnöke. A korábbi, pénteken ismertetett hivatalos adat még 4118 halottról szólt. Háromszáztizenöt halottat még nem sikerült azonosítani. A sérültek száma változatlanul 16 740. A hivatalos adatok szerint 6462 embert sikerült kimenteni, és mintegy 17 ezer ember maradt fedél nélkül.

A parlamenti elnök közölte, hogy Delcy Rodríguez ügyvivő államfő a jövő héten adja át az első kétszáz házat az érintetteknek, de további részleteket nem közölt. A földrengésekben 856 épület rongálódott meg, közöttük 190 teljesen leomlott, vagy szerkezetileg használhatatlanná vált.

A caracasi kormány előzetes becslései szerint 25 ezer otthonra lesz szükség. A hatóságok már 40 telket kijelöltek összesen mintegy 584 ezer négyzetméteren házépítés céljára Osmában és Chuspában.

Jorge Rodríguez közölte: a mentési munkálatok folytatódnak. – Amíg van élet, reménykedünk. Még mindig van egy vagy két bizonytalan helyszín, ahol túlélők után kutatunk – tette hozzá.