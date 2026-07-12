Meghalt Szolnoki Péter, a Bon-Bon énekese

gyász;énekes;halálhír;

2026-07-12 10:06:00 CEST

Ötvenhat éves volt.

Mély fájdalommal a szívünkben tudatjuk, hogy Szolnoki Péter szeretett apa, társ, barát, énekes-dalszerző, előadóművész a mai napon, életének 57.-ik életévében súlyos betegség következtében elhunyt - közölte a Bon-Bon zenekar a Facebookon.

Az űr, amely most keletkezett, nem fejezhető ki szavakban, a fájdalom mérhetetlen a szívükben. „Megkérünk minden kedves rajongót, ismerőst, barátot és a sajtó munkatársait, hogy tiszteljék a család és a Bon-Bon zenekar mély gyászát ezekben a nehéz napokban, és részvétnyilvánításukat a közösségi oldalakon fejezzék ki” - jelezték.

Szolnoki Péter Artisjus-díjas magyar zenész, énekes, zeneszerző, hangszerelő, a Bon-Bon együttes énekese, fuvolistája. Fuvolistaként nyolcévesen kezdett a zenével foglalkozni, 1984-től 1989-ig a Zalka Máté Zenész Tiszthelyettesképző Szakközépiskola diákja volt, ahol klasszikus tanulmányai mellett a könnyűzenével is megismerkedett. Az érettségi után a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia Fúvós-szimfonikus Zenekarának tagja lett. Török Tamással 1993-ban találkozott, akivel 1995-ben alapította meg a Bon-Bon együttest. Az Artisjus Zenei Alapítvány díját 2004-ben kapta meg a magyar zeneművek bemutatása és megismertetése érdekében végzett munkájáért. Zenei pályafutása mellett a színházi életben is részt vett, illetve szinkronszínészként is működött.