Utoljára telt meg fesztiválozókkal a Velencei-tó partja, véget ér a 2026-os EFOTT

Esztergom;fesztivál;Velencei-tó;EFOTT;EFOTT fesztivál;Azahriah;

2026-07-11 20:51:00 CEST

A szerdai 50. szülinapi show után tovább dübörgött Sukorón az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója. Csütörtökön mások mellett Azahriah, Bongor és Sisi lépett fel, szombaton pedig Beton.Hofi és Dzsúdló zárja a fesztivált a nagyszínpadon. Az eseményt jövőre már Esztergomban rendezik meg, amely az elmúlt években az MCC Fesztnek adott otthont.

Csütörtökre már teljes fordulatszámra kapcsolt az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozója, az EFOTT Sukorón. A nagyszínpadon T. Danny, a BSW, majd ByeAlex és a Slepp lépett fel, az estét pedig az egyik legnépszerűbb hazai előadó, Azahriah zárta hatalmas közönség előtt.

A kiállítók változatos kulturális programokkal, közösségi eseményekkel és egyéb aktivitásokkal várták a fesztiválozókat napközben is. Ottjártunkkor láttunk vízipisztoly-csatát tűzoltókkal, néptáncórát, de az Óbudai Egyetem sátránál még fodrász is volt. Délután 3 órától pedig Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár beszélgetett a fiatal alkotók, színészek és zenészek lehetőségeiről, az NKA-támogatásokról és a vidéki kulturális élet fellendítéséről.

Kora délután még nem voltak sokan, a legtöbben 20 óra magasságában érkeztek meg, addigra lett jól látható tömeg a fesztiválon. Az Erste Színpadon eközben Dánielfy, Co Lee, Sisi, az Elefánt együttes, majd péntek hajnalban a Bohemian Betyars lépett fel, a nap talán legemlékezetesebb koncertjét azonban Bongor adta a Jack Daniel's Arénában, még ha utóbbi helyszínen a hangosítás nem is volt tökéletes. A vajdasági születésű rapper a politikai állásfoglalásokkal teletűzdelt, az Orbán-rezsimmel szemben kritikus dalaival vált ismertté, a budapesti Rendszerbontó Nagykoncerten is fellépett április 10-én, két nappal az országgyűlési választások előtt.

Tavaly október végén pedig új albummal jelentkezett (Extázis), amellyel saját alkoholizmusának tart tükröt, és megmutatja, hogyan nézett szembe a függőségével és a felépülésével. Karrierje talán eddigi legerősebb lemezét az EFOTT közönsége is értékelte, a rajongók pedig szeptember 9-én a Budapest Parkban is találkozhatnak a rapperrel, ahol első önálló koncertjét adja.

A Jack Daniel's Arénában a koncertkínálat elég változatos volt, Bongor után a Csaknekedkislány, a Blahalouisiana, Ivan & The Parazol és a Bëlga is fellépett a második napon. Pénteken a Follow the Flow, a VALMAR, Pogány Induló és DESH volt a fő fellépő, majd szombaton is hasonlóan erős zenei programmal zárul a fesztivál: Manuel, Beton.Hofi, Halott Pénz, végül pedig Dzsúdló lép színpadra.

Ami a politikát illeti, tavaly és azelőtt is számos koncert, illetve fesztivál visszatérő eleme volt, hogy

a közönség a dalok közötti szünetekben a „Mocskos Fidesz!” rigmust skandálta. Ez szinte minden nagyobb fesztiválon felcsendült, idén azonban már nem tapasztalunk ilyet, legalábbis Sukorón nem.

Az is figyelemre méltó, hogy amíg a fesztiválon az elmúlt években rendre jelen volt volt több párt ifjúsági szervezete – Fidelitas, Jobbik Ifjúsági Tagozat, az MSZP-hez tartozó Societas vagy a Momentum TizenX –, addig idén csak egy politikai formáció képviseltette magát a standoknál: a Mi Hazánk Mozgalom. Már a nyitónapon lehetett találkozni Novák Előddel, majd pénteken Dúró Dórával, szombaton pedig Toroczkai Lászlóval.

Nem marad sokáig fesztivál nélkül a Fidesz-közeli MCC Feszt korábbi otthona

Az idén 50. alkalommal megrendezett fesztivál nyitónapján, szerdán derült ki, hogy az EFOTT Esztergomba költözik. Ezt Radnai Márk Működő és Emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos, a Tisza Párt alelnöke és térségi parlamenti képviselője jelentette be Hernádi Ádámmal, a város fideszes polgármesterével közösen.

„A kampányban sokat beszéltem arról, hogy újra életet kell vinni Esztergomba, vissza kell csábítani a fiatalokat, és ismét olyan pezsgő diákvárossá kell tenni, amilyen egykor volt. Hiszem, hogy Magyarország első városa nemcsak a történelméről, hanem a jövőjéről is híres lehet” – fogalmazott Radnai Márk a közösségi oldalán. A Tisza politikusa hozzátette, Magyarország egyik legnagyobb és legnépszerűbb egyetemi fesztiválja „négy nap alatt több mint 150 magyar előadót, nappali közösségi programokat, sportot, innovációt, karrierépítési lehetőségeket és várhatóan naponta mintegy 20 ezer látogatót hoz Esztergomba”, ami szerinte óriási lehetőséget teremt a a helyi vállalkozásoknak, a turizmusnak, a vendéglátásnak és az egész térségnek.

Az EFOTT helyszíne eddig a Velencei-tó partja, Sukoró volt. Egy ideje már lehetett tudni, hogy a fesztivál költözik, mert kinőtte a régi helyszínt, de az újat egészen mostanáig nem árulták el. A szervezők szerint a döntés mögött az évről évre egyre nagyobb részvételi szám áll, tavalyhoz képest 60 százalékkal nőtt a jegyek és bérletek iránti kereslet. Július 8. és 12. között tehát utoljára rendezik meg az EFOTT-ot a Velencei-tónál, 11 év után jövőre már az új helyszínen, Esztergomban tartják, a várossal kötött megállapodás tíz évre szól.

A helyszínválasztás azért is érdekes, mert az elmúlt években Esztergomban egy egész más jellegű fesztivált rendeztek: itt volt a Fidesz-közeli MCC Feszt, amelyen tavaly például Orbán Viktor is részt vett egy panelbeszélgetésen. A szervezők azonban június közepén bejelentették, hogy „a kialakult helyzetre való tekintettel” az esemény idén elmarad. Az általunk megkérdezett egyetemi kiállítók úgy tudják, hogy az eddigi MCC Feszt kibővített helyszínén lehet jövőre az EFOTT – azt viszont nehezen tudják elképzelni, hogy a sukorói helyszínhez képest több embert bír majd el az esztergomi.

Az egyik házigazda egyetem, a BGE sátránál azt mondták, hogy abszolút megértik és várják az új fesztiválhelyszínt. Azt hozták fel, hogy kritikus mértékben kiszáradt a Velencei-tó, a száraz, füves-földes területen a rengeteg szálló por továbbra is az egyik leggyakoribb panasz,

különösen szeles időben. Kitértek arra is, hogy nehéz megközelíteni Sukorót, ami nem csak a fesztiválozóknak okoz bosszúságot.

Korábban lapunk is megírta, hogy június végén megdőlt a mérések kezdete óta valaha észlelt legalacsonyabb vízállás rekordja a Velencei-tavon. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint ráadásul ez egy rövid ideig tartó negatív rekord lesz, várhatóan a vízszint tovább fog csökkenni a nyár folyamán. A Velencei-tó kiszáradása miatt át kellett helyezni az egyetemi kajak-kenu vb-t is, pedig az Orbán-kormány 51 milliárdért építtetett nemzeti akadémiát a partjára. Szemléletes volt Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnökének akciója is, aki átsétált Pákozdról Gárdonyba, olyan alacsony volt a tó vízszintje.