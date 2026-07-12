Hatalmas összegért kelhetett el Puskás Ferenc realos meze, amit a Manchester United elleni barátságos meccsen viselt 1960-ban

Real Madrid;árverés;aukció;Puskás Ferenc;

2026-07-12 22:02:00 CEST

Aukcióra bocsátották a nem mindennapi ruhadarabot.

Vasárnap este 9 órakor járt le annak az aukciónak a határideje, amelynek keretében Puskás Ferenc egyik mezére lehetett lecsapni, amelyet a Real Madrid futballistájaként viselt 1960. október 13-án a Manchester United elleni barátságos mérkőzésen - vette észre a Telex.

A fehér, hosszú ujjú mez szemmel láthatóan jó állapotban van, elülső oldalán a Real Madrid emblémája, míg hátul Puskás Ferenc száma, a 10-es szerepel. Az árverés leírása felidézi, az 1960. október 13-án tartott meccset a Real nyerte meg a Manchesterrel szemben 3-2-re, a mérkőzés után pedig Puskás elcserélte a mezét Mark Pearsonnal. A futballtörténelemben kevéssé jártas érdeklődők számára a leírás megjegyzi azt is: Puskás Ferencet széles körben minden idők egyik legnagyobb játékosának, egyben minden idők legnagyobb magyar labdarúgójának tartják.

A Mullock Jones aukciósház weboldalán 20-25 ezer fontra, átszámítva 8,3-10,4 millió forintra becsülték a mez értékét. Hogy végül pontosan mennyinél zárult le a licit, azt nem közölték, de este 9 előtt néhány perccel az aktuális összeg már valamivel meghaladta a becsült értéket.