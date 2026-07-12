A FIFA elnöke szerint akkora siker a 48 csapatos világbajnokság, hogy a 64-esre bővítés lehetőségét is vizsgálják

Donald Trump;labdarúgó-világbajnokság;Gianni Infantino;futball-vb 2026;

2026-07-12 18:18:00 CEST

Magyarország vajon mikor fog kijutni.

Száz százalékig helyes volt a létszám bővítése, hatalmas siker a 48 csapatos világbajnokság – állapította meg Gianni Infantino, a FIFA elnöke a svájci Bluewinnek adott interjújában.

A FIFA elnöke – szemlézte a Telex – úgy nyilatkozott: „Minden csapat magas szinten játszott. Minden kontinensről érkező csapat gólt lőtt, és legalább egy pontot szereztek. Tíz afrikai csapatból kilenc jutott be a kieséses szakaszba. A legutóbbi világbajnokságon csak öt afrikai csapat volt. Ez csak azt mutatja, mennyire fontos, hogy minden csapatot bevonjunk, és hogy megadjuk nekik ezt a lehetőséget a részvételre. A világbajnokság után megvizsgálják és megvitatják az illetékes bizottságok, hogy egy 64 csapatos tornának van-e létjogosultsága.”

Gianni Infantino szerint minden nemzetnek meg kell engedni, hogy álmodozzon egy vb-részvételről, mert jól látható, hogy a csapatok minősége rendkívül magas, és egyre magasabb lesz világszerte. Ha nem adnak esélyt a kisebb országoknak, akkor azok elveszítik az ösztönzést a folyamatos fejlődésre - vélekedett.

Donald Trump amerikai elnökkel rendszeresen tartja a kapcsolatot – árulta el a FIFA-elnök, aki szerint Donald Trump nagyon élvezi a tornát és minden meccset néz a tévében. – Kapcsolatban vagyok vele és a kormányával. Remélhetőleg együtt adjuk át a trófeát a döntőben. Mindig is ez volt a terv – a múltban mindig így csinálták –, hogy a döntőt rendező ország elnöke adja át a trófeát a FIFA elnökével együtt - emlékeztetett.