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Mentés és helyszínelés a bangkoki Na Ladprao bárban tűzvész után

Lángba borult egy bangkoki bár, legkevesebb 27 ember életet vesztette

A tűzoltóknak nagyjából fél óra kellett a lángok megfékezéséhez.

Helyi idő szerint hétfő hajnalban hatalmas tűz csapott fel a bangkoki Na Ladprao nevű bárban. Helyi hatósági bejelentések szerint legkevesebb 27 ember vesztette életét.

A tűzről éjfél körül futott be a riasztás, az interneten megosztott képeken a thaiföldi főváros északi részén fekvő szórakozóhely ajtaján felcsapó lángokat lehetett látni a felette gomolygó sűrű fekete füsttel.

Anutin Csarnvirakul miniszterelnök a helyszínen elmondta, hogy több embert kórházba vittek, a tűz okát pedig vizsgálják. A bárban fellépő egyik zenész szerint füst szállt fel a színpad közelében lévő egyik biztosítékból, majd robbanás hallatszott, a helyiséget pedig gyorsan sűrű füst lepte el, ezt követően pedig jött áramszünet. A halálos áldozatok közül többet a bár hátsó részében lévő mosdókban találtak meg.

A tűzoltóknak nagyjából fél óra kellett a lángok megfékezésére.

Bangkokban másfél évtizede már pusztított halálos tűz szórakozóhelyen. Akkor, 2009. január 1-én a Santika nevű bár borult lángba a szilveszteri buliban meggyújtott csillagszórók miatt. Hatvanhat ember vesztette életét, több mint 200-an pedig megsebesültek. 

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