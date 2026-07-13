Légkondicionáló elektromos rövidzárlata okozhatta a tüzet a bangkoki bárban

tűz;halálos áldozatok;Thaiföld;

2026-07-13 11:27:00 CEST

Huszonheten életüket vesztették vasárnap este egy bangkoki bárban, legalább ennyien vannak kritikus állapotban azon több mint hatvan sérült közül, akiket jelenleg is kórházban ápolnak.

A koncerten a színpad közvetlen közelében lobbant fel a tűz Thaiföld fővárosának Chatuchak kerületében, aminek okáról egyelőre feltételezések láttak napvilágot. A katasztrófavédelem előzetes vizsgálata elektromos rövidzárlatot nevezett meg a tűz kiváltó okaként, méghozzá egy légkondicionáló készülékben. Ezt egyelőre nem lehet hivatalos álláspontnak tekinteni. Azt viszont a szemtanúk és a túlélők is elmondták, hogy hihetetlenül gyorsan terjedt a tűz, illetve megerősítették azt is, hogy a tűz kitörésével egy időben úgy tűnt, hogy azonnal áramszünet lépett fel. A koncerttermet elöntötte a füst, a tömegben pánik tört ki, már csak a látványtól is, mert úgy menekültek az emberek, hogy ruhájuk égett rajtuk. A Rong Beer Na Lat klub bejárata is lángolni kezdett, ami tovább nehezítette a menekülést.

Nem sokkal éjfél után értek ki a tűzoltók, miután egy arra vezető autós értesítette a hatóságokat, akiknek viszonylag gyorsan, mintegy fél óra alatt sikerült eloltaniuk a tüzet és ezzel megakadályozni a további pusztítást. Beszámolók szerint a legtöbb holttestet a mosdóban találták meg, ahová ijedtükben menekültek a vendégek, mert az tűnt számukra biztonságos menedéknek.

A katasztrófavédelem előzetes vizsgálata szerint egy légkondicionáló elektromos rövidzárlata okozhatta a tüzet. Ez azonban egyelőre nem a hivatalos álláspont.

Anutin Charnvirakul kormányfő hétfőn kora reggel felkereste a tragédia helyszínét, hogy személyesen is tájékozódjon a körülményekről a szükséges intézkedések meghozatala érdekében. Az egyik zenész neki is elmondta, hogy a tűz kitörésének pillanatában egy robbanást is hallott, és ekkor mindenki hanyatt-homlok menekült. A hibát szerinte sokan akkor követték el, amikor nem kifelé menekültek, hanem az épületen belül igyekeztek menedéket keresni, elsősorban a mosdóban.

Kilenc férfi és tizennyolc nő vesztette életét a legutolsó adatok szerint. A bangkoki katasztrófavédelem igazgatója, Suriyachai Raviwan szerint többségük halálát füstmérgezés okozta.

Bangkok kormányzója, Chatchart Sittipunt szerint a bár mennyezetén lévő gyúlékony belső dekoráció is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a tűz rendkívül gyorsan elterjedjen. Arról is érkeztek jelentések, hogy az épület vészkijárata közelében több eszméletlen embert találtak, ami arra utalhat, hogy a kijárat részben vagy teljesen el volt torlaszolva – tette hozzá a kormányzó.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy ezeket a feltételezéseket csak az igazságügyi szakértők további vizsgálatai után lehet megerősíteni.

Egy szemtanú, az éppen akkor arra járt Surin Jaiharn motoros az AFP hírügynökségnek elmondta, hogy körülbelül öt embernek segített kijutni az égő bárból. Saját, levett ruhadarabjaival próbálta eloltani a lángokat a menekülők testén. Az a sofőr, aki riasztotta a tűzoltókat, a thai Daily Newsnak arról számolt be, hogy betörte az ablakokat, így két embert ki tudott menekíteni.

A vészkijárat közelében több eszméletlen embert is találtak. A menekülést akadályozhatta az eltorlaszolt kijárat.

Nem ez az első, ehhez hasonló, tűz okozta katasztrófa Thaiföldön. 2022-ben tűz ütött ki egy Bangkoktól délre fekvő város egyik bárjában, amelyben 22 ember vesztette életét.

2009. január 1-jén a főváros egyik éjszakai szórakozóhelyén keletkezett tűzvész 66 ember halálát okozta, miközben több mint 200-an megsérültek, amikor az új évet ünnepelték.

2024-ben a híres szabadtéri Chatuchak piac egyik elektromos zárlata miatt keletkezett tűzben mintegy 1000 állat pusztult el.

Máskor egész épületeket pusztított tűz a nem megfelelő építésügyi elővigyázatosság, a tűzvédelmi intézkedések mellőzése és a rendeletek hanyag kezelése miatt.