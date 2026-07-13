Önkénteseket keres a NASA, egy évig úgy kell élni, mintha a Marson lennének

NASA;Mars;űrhajózás;önkéntesség;szimuláció;

2026-07-13 10:47:00 CEST

A NASA négy önkéntes résztvevőt keres a Moon and Mars Exploration Analog (MMEA) egyéves szimulációs programjába, amelynek célja, hogy a Holdon és a Marson való életet imitálva előkészítse a küldetések sikerét. Bár az önkéntesek valójában a Földön maradnak, olyan körülmények között élnek majd, mintha a világűrben lennének, és ugyanolyan feladatokat végeznek, mint az űrhajósok.

A 12 hónapos program legkorábban 2027 augusztusában kezdődik a houstoni Johnson Űrközpontban. A NASA szóvivője a CNN-nek elmondta, hogy a kutatási program segít csökkenteni azokat a kockázatokat, amelyekkel az űrhajósok szembesülhetnek a missziók során. A programban tesztelhetik azokat az intézkedéseket is, amelyekkel javíthatják az emberi teljesítményt a hosszú távú űrkutatási küldetések során. A projekt során azt is vizsgálják majd, hogyan alkalmazkodnak a legénység tagjai a marsi időszámításhoz. Egy marsi nap – más néven sol – körülbelül 40 perccel hosszabb, mint egy földi nap, ez a különbség pedig hatással lehet az alvásra, és egészségügyi, valamint teljesítménybeli problémákhoz vezethet.

A tesztelésre csak csak olyanok jelentkezhetnek, akik amerikai állampolgárok, vagy rendelkeznek zöldkártyával.

Az életkori megkötés, hogy 30–55 év közöttieket várnak, bár a NASA ezt rugalmasan kezeli. Emellett a kosárlabdázók sem rúghatnak itt labdába, ugyanis az önkéntesek nem lehetnek magasabbak 188 centinél, és természetesen elvárás a folyékony angoltudás. Emellett fizikai és pszichológiai vizsgálaton kell átesniük, nem lehetnek speciális étkezési igényeik, és az alvajárók is kizárva, valamint mindazok, akik altatót szednek. A jelentkezőknek olyan végzettséggel – például mérnöki, biológiai, fizikai vagy matematikai alapképzéssel – kell rendelkezniük, amely hasznosítható az űrhajózás során. A mesterfokozatú természettudományi végzettség és a katonai tapasztalat előny. A résztvevőknek alá kell írniuk egy szerződést, hogy elköteleződnek a Johnson Űrközpontban zajló 14 hónapos program mellett, amely magában foglalja a 12 hónapos tartózkodást két zárt élőhelyen, valamint a küldetés előtti és utáni egy-egy hónapos kiképzést.

A projektet három részre osztják.

„Az első időszakot egy 60 négyzetméteres álűrhajó belsejében töltik az önkéntesek, úgy fognak élni, mintha a Földről a Holdra vagy a Marsra utaznának” – mondta Kelsey Spivey szóvivő a CNN-nek.

A legénység minden tagjának külön kis kabinja lesz, amely tartalmaz egy lakó-, dolgozó- és alvóhelyiséget, valamint egy kis fürdőszobát, bár ez eltér attól, mint amilyet az űrhajósok használnak. A második szakaszban már egy olyan helyszínre kerülnek, mintha egy másik bolygó felszínén élnének. Itt egy egyszintes, 84 négyzetméteres létesítménybe költöznek be, ahol növényeket termeszthetnek, sportolhatnak, valamint gyakorolhatják az űrsétát egy olyan homokozóban, amelyet úgy terveztek meg, hogy imitálja a bolygófelszíneket. A harmadik fázis a Földre való visszatérés lesz ugyanazzal az űrhajóval, mint amit az odautazáshoz használtak.

Nathan Jones illinois-i orvos, aki 2023-ban részt vett az első ilyen szimulációban, az 1700 négyzetméteres Mars Alpha Dune-ben, megosztotta tapasztalatait a CNN-nel.

Elmondta, hogy ez az önkéntesség megerősítette az űrhajózás iránti vágyát, olyannyira, hogy ha lehetőség lesz rá, kereskedelmi járattal is feljutna az űrbe. Az egyéves projekt azonban érzelmi kihívásokkal is járt számára, amelyek közül a felesége és a gyermekei hiánya volt a legkeményebb megpróbáltatás. „Nehéz volt kimaradni a nagy eseményekből, mint a születésnapok, ünnepek, ballagások, temetések és esküvők” – mondta. Jones azt is hozzátette: a misszió után még jobban megbecsüli az élet egyszerű dolgait, mint egy finom, friss étel, amelyhez hónapokig nem jutottak hozzá, de a napsütés vagy a szél, ami a földi életben megszokott, szintén tud hiányozni, ha nem lehet benne részünk.