T. rex árverésen: versenyben a múzeumok és a milliárdosok

Sotheby's;dinoszaurusz;dinoszauruszok;T.Rex;

2026-07-14 11:25:00 CEST

Kedden kalapács alá kerül a mintegy 67 millió éves, Gus nevet kapott T. rex csontkollekciója a Sotheby's aukciósház szervezésében. Az árverésre bocsátott „műtárgy” ritkaságszámba megy, mert a teljes csontváz legalább 61 százaléka megmaradt. Másrészt értékét 30 millió dollárra becsülik.

Ilyen unikális eseményre először 1997-ben került sor, akkor azt a bizonyos Tyrannosaurus rexet Sue-ként regisztrálták. Nyolcmillió dollárért kelt el, és a Chicagói Történeti Múzeum tulajdonába került.

Harminc év elteltével most is hasonló forgatókönyvre készült a Sotheby's. A vevők között ezúttal is múzeumigazgatók vagy múzeumi szakértők lesznek, de nagyon remélik, hogy tiszteletüket teszik azok is, akiknek dagad a pénztárcájuk. Szakértők szerint az induló árat jócskán meg fogja haladni a végleges, s ezzel minden idők legdrágább őshüllő-csontkollekciója fog elkelni.

Ugyanakkor egyre hevesebb a vita arról, hogy vajon kit illetnek meg ezek a leletek. A múzeumokat, a kutatókat? Vagy – ahogy az aukciósházak érvelnek – a fosszíliavadászokat? Utóbbiakat kellene jutalmazni azért, hogy az elveszettnek hitt dinoszauruszokat megmentik a „második kihalástól”.

Cassandra Hatton, a Sotheby's természettudományi részlegének vezetője ennek kapcsán úgy fogalmazott – adta közre a BBC –, hogy emberek halnak meg az ásatások során. Az ilyen fosszíliavadászoknak semmi sem drága, ha a trófea egy Tyrannosaurus rex. Hónapokat töltenek a terepen: sátrakban élnek, annyi élelmük van, amennyit magukkal cipelnek a hátizsákjukban, és a világ végén táboroznak csörgőkígyók, rovarok és pumák társaságában.

Tudományos vita zajlik arról, hogy kit illetnek meg a leletek. A múzeumokat vagy a milliárdosokat?

Gusra például a dél-dakotai Badlands vidékén bukkantak, becslések szerint 67 millió évvel ezelőtt barangolhatott e tájon. Thomas Heitkamp és csapata, akik felfedezték Gust – amelyet a néhai Gary „Gus” Licking szarvasmarha-tenyésztőről neveztek el, akinek a földjén előkerült –, három éven át dolgoztak a feltáráson. De ez nem három teljes évet jelentett, mert csak a „terepi szezonban” lehet ásni. Meg kell várni, amíg a talaj kiolvad, aztán egészen addig dolgoznak, amíg szeptemberben ismét meg nem fagy a föld. 2023-ra a feltárás befejeződött, de a kutatók ezután további három évet töltöttek azzal, hogy laboratóriumban dokumentálják és újra összeállítsák a zsarnokgyík csontvázát.

A dinoszaurusz-árverések rekordját ma még az Apex nevű Stegosaurus tartja, amelyet a Sotheby's 2024-ben 44,6 millió dollárért értékesített – ez tizenegyszerese volt az eredetileg becsült árnak. Gus kikiáltási ára szakértők szerint nem lehet kevesebb 19 millió dollárnál. Az utolsó ár azt is jelenti, hogy sok múzeum számára lesz elérhetetlen a T. rex. A londoni Természettudományi Múzeum szakértője panaszkodott, hogy már most sem engedhetik maguknak számos fosszília felvásárlását.

A kedden aukcióra bocsátott zsarnokgyíkot Dél-Dakotában találtak. Körülbelül 67 millió évvel ezelőtt barangolt arrafelé.

A valaha aukción értékesített öt legdrágább dinoszauruszfosszília mind 2020 óta került kalapács alá. Ezek közül a legismertebb a Stan nevű Tyrannosaurus rex csontváza, amelyet 31,8 millió dollárért adtak el, noha az előzetes becsült ára mindössze 6-8 millió dollár volt.

A paleobiológia, a föld múltbeli élővilágának kutatása soha nem volt ennyire fontos, mert a múltból a jövőre is következtethetünk, márpedig a klímaváltozás hatására elég sok kihívás előtt a bolygónk és az életünk.

Ennek az aukciónak másik, nem kevésbé fontos jelentősége, hogy a dinoszauruszleleteket ma már egyre kevésbé tudományos értékük miatt becsülik, hanem inkább úgy tekintenek rájuk, mint a műalkotásokra: olyan gyűjthető tárgyakra, amelyeket a vagyonos magánszemélyek vásárolnak meg. Ez pedig az árakat is az egekbe hajtotta. Gus koponyáján pedig egy hatalmas harapásnyom látható, ami emeli a „művészeti értékét”. S az sem mellékes, hogy Gus csontvázának 61 százalékát sikerült azonosítani, márpedig önmagában az is jelentőstudományos felfedezésnek számít, ha egy csontváz fele előkerül.

Hatton nem titkolta: hónapokon át győzködte a világ múzeumait, hogy vegyenek részt az árverésen. S korántsem mindegy, mennyiért kel el a kollekció, mert szerinte az árnak tükröznie kell azt az időt, szakértelmet, költséget és kockázatot is, amelyet a dinoszauruszok feltárása igényel. A régészek zöme egyik napról a másikra él. Saját pénzüket kockáztatják a munkájuk során. Nem milliárdosok ássák ki ezeket a fosszíliákat, ám remélhetőleg a milliárdosok nem sajnálják a pénzt rájuk – fogalmazta meg reményét.

A fosszíliák esetében azonban van egy komoly akadály: a tudományos folyóiratok ugyanis nem fogadnak el olyan kutatásokat, amelyek magángyűjteményben őrzött példányokon alapulnak. Tudományos szempontból ezek a fosszíliák szinte nem is léteznek. Mi történik akkor, ha a tulajdonos megunja a fosszíliát, meghal, vagy éppen elválik? Számos olyan esetben az ilyen értékek a kukában kötnek ki – figyelmeztet a Természettudományi Múzeum másik kutatója, Susannah Maidment.

Nem csak a gyerekek vannak oda a dinókért. A popkultúra éppúgy halhatatlanná tette őket olyan filmek révén, mint a King Kong vagy a Jurassic Park, sőt egy angol rockegyüttes is róla kapta a nevét.