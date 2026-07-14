Gyors gól kellene a továbbjutáshoz a BL-ben – az ETO elvileg hőségállóbb, mint az izlandi Vikingur

Győri ETO FC;labdarúgó Bajnokok Ligája;

2026-07-14 11:58:00 CEST

Az előző héten a 92. percben elveszített odavágó után hazai pályán javíthat az ETO FC Győr az izlandi Vikingur Reykjavík ellen (1-0). A győri tréner, Efraín Juárez korai vezetést és továbbjutást vár, miközben abban is bízhat, hogy a nagy meleget elvileg könnyebben elviselheti a magyar bajnok (tv.: Duna World 19:00).

„Más meccset kell játszanunk. Intenzív, támadó futballt szeretnék látni, minél gyorsabban meg kell szereznünk a vezetést. Ez a kulcsa a keddi mérkőzésnek” – idézte a távirati iroda a sajtótájékoztatón értékelő szakembert. Juárez szerint a korai gól azonban önmagában nem lesz elég. „Ha ezt minél gyorsabban elértük, kezünkbe kell venni az irányítást” – fogalmazott.

A győriek az előző kedden a 92. percben kapták a vereséget jelentő gólt Izlandon. A szakvezető ugyanakkor nem elégedetlen az ott látottakkal. „A stílus és a játék nem volt szemre tetszetős, de így is volt lehetőségünk, elég csak Bumba helyzetére gondolni. Éretten futballoztunk egy olyan rivális otthonában, amely tavaly Izlandon legyőzte a Panathinaikoszt és a Bröndbyt is. Amit szerettünk volna, azt végrehajtottuk” – értékelte az első mérkőzést.

A tréner emlékeztetett arra is, hogy nem egyetlen mérkőzést, hanem a két találkozóból álló párharcot kell megnyerni. Ebben szerinte az is szerepet játszik, hogy a Vikingur a bajnokság közepén jár, míg az ETO még az új szakmai stáb elképzeléseit próbálja beépíteni a felkészülési időszakban. A visszavágót pedig akár az időjárás is befolyásolhatja:

Reykjavíkban a 10–12 Celsius-fokos hőmérséklet és a műfüves pálya jelentett szokatlan körülményeket a győrieknek,

ezúttal viszont az izlandiaknak kell alkalmazkodniuk a várhatóan 30 Celsius fölötti meleghez. Az első mérkőzésen Samuel Petrás kapus, valamint Tóth Rajmund és a csapatkapitány, Vitális Milán emelkedett az átlag fölé, a továbbjutáshoz azonban többieknek is csatlakozniuk kell. A győriek elsősorban Claudiu Bumbától várhatják, hogy a támadójáték vezére legyen, miközben hátul ismét fontos szerep jut Csinger Márkra.

Juárez ugyanakkor nincs könnyű helyzetben a csatársor összeállításakor. Az algériai válogatottal a világbajnokságon is gólt szerző Nadir Benbuali még nem játszhat, így Nfansu Njie maradt az egyetlen középcsatár.

„Most ehhez kell alkalmazkodnunk, mert tovább akarunk jutni a klubfutball legfontosabb sorozatának következő körébe”

– mondta Juárez, aki elárulta azt is, hogy a közeljövőben feltétlenül igazolnak egy újabb támadót.

A tét nem kicsi: a továbbjutó a BL-selejtező második fordulójában a Hapoel Beer-Sevával találkozik, és kiesés esetén is az Európa-ligában folytathatja. Az ETO ráadásul történelmi ismétlést vezethet elő: 43 éve, éppen a Vikingur ellen nyert legutóbb párharcot a legrangosabb európai kupasorozatban, akkor a Verebes „Mágus” József vezette együttes 2–1-es idegenbeli, majd 2–0-ás hazai győzelemmel jutott tovább. Szép volt, rég volt. Ezt kellene most kopírozni.