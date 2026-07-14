Piszkos tizenkettő – 2. rész

Miután a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fellebbviteli licencadó bizottsága sem adta meg a Győri ETO FC, a Kecskeméti TE, a Nyíregyháza Spartacus, a PMFC-Matias és az amúgy is kiesett Lombard Pápa Termál FC számára az élvonalbeli induláshoz szükséges licencet, az MLSZ elnöke, Csányi Sándor bejelentette a héten, hogy a labdarúgó OTP Bank Liga 2015/16-os idényében a mostani 16-tal szemben – 2001 után ismét – 12 csapat szerepel majd. Az elmúlt évtizedekben párszor már volt ehhez hasonlítható nagy átalakítás, és bizony szomorúan állapíthatjuk meg, a nagy akarásnak mindig nyögés lett a vége. Összegyűjtöttük a nagy megújításokat a honi labdarúgás színterén, és félő, ez a mostani nagy változtatás is ugyanilyen véget ér majd.