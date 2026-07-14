Az előző héten a 92. percben elveszített odavágó után hazai pályán javíthat az ETO FC Győr az izlandi Vikingur Reykjavík ellen (1-0). A győri tréner, Efraín Juárez korai vezetést és továbbjutást vár, miközben abban is bízhat, hogy a nagy meleget elvileg könnyebben elviselheti a magyar bajnok (tv.: Duna World 19:00).
Ami érdekes, hogy a budapesti zöld-fehérek a győriek bejelentése után órákkal sem közöltek semmit hivatalosan. Az egyik fő szurkolói oldaluk is csak az ETO közleményét ismertette, gúnyos komment kíséretében.
„Nem történt semmi rendkívüli, van ilyen.”
Nem reménytelen helyzetből várhatják a visszavágót.
Miután a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fellebbviteli licencadó bizottsága sem adta meg a Győri ETO FC, a Kecskeméti TE, a Nyíregyháza Spartacus, a PMFC-Matias és az amúgy is kiesett Lombard Pápa Termál FC számára az élvonalbeli induláshoz szükséges licencet, az MLSZ elnöke, Csányi Sándor bejelentette a héten, hogy a labdarúgó OTP Bank Liga 2015/16-os idényében a mostani 16-tal szemben – 2001 után ismét – 12 csapat szerepel majd. Az elmúlt évtizedekben párszor már volt ehhez hasonlítható nagy átalakítás, és bizony szomorúan állapíthatjuk meg, a nagy akarásnak mindig nyögés lett a vége. Összegyűjtöttük a nagy megújításokat a honi labdarúgás színterén, és félő, ez a mostani nagy változtatás is ugyanilyen véget ér majd.
Igencsak parázs napok, hetek esetleg hónapok elé nézhet a magyar labdarúgás. és most nem a felnőtt válogatott Eb-selejtezőire, még csak nem is az U20-as csapat világbajnoki szereplésére gondolunk. Hanem arra, mekkora botrány kerekedhet abból, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fellebbviteli licencadó bizottsága sem adta meg a Győri ETO FC, a Kecskeméti TE, a Nyíregyháza Spartacus, a PMFC-Matias és az amúgy is kiesett Lombard Pápa Termál FC számára az élvonalbeli induláshoz szükséges licencet. Ez pedig azt jelenti, hogy az érvényben lévő szabályok ellenére a labdarúgó OTP Bank Liga 2015/16-os idényében a mostani tizenhattal szemben 12 csapat szerepel majd.
Lemondott a Győri ETO FC Kft-ben betöltött ügyvezető igazgatói posztjáról Ökrös András.
A Győr 2-0-ra győzött a Dunaújváros vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójának szombati játéknapján.
Az éllovas Videoton, több mint egy félidőt emberelőnyben futballozva, 1-0-ra nyert a második helyezett MTK Budapest vendégeként a Bozsik Stadionban a labdarúgó OTP Bank Liga 20. fordulójának szombati rangadóján, így már kilenc pont az előnye a riválisa előtt. A magyar labdarúgás egyik vidéki fellegvára, Győr viszont végveszélybe került.
Hat embert állítottak első vasárnap este a Győri ETO FC- Újpest FC labdarúgó mérkőzés alatt, illetve után - közölte honlapján a rendőrség.