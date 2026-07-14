A Trump-adminisztráció szerint sérti az Egyesült Államok szuverenitását a háborús bűncselekményeket üldöző hágai Nemzetközi Büntetőbíróság, úgyhogy fel akarja számolni

Egyesült Államok;Nemzetközi Büntetőbíróság;háborús bűncselekmények;Marco Rubio;

2026-07-14 09:01:00 CEST

Nemzetközi jogi szakértők szerint a Trump-adminisztráció törekvése arról szól, hogy büntetlenül követhessenek el háborús bűncselekményeket más országok területén.

Hosszú véleménycikket közölt a Wall Street Journalban Marco Rubio amerikai külügyminiszter, amelyben nekirontott a hágai Nemzetközi Büntetőbíróságnak (ICC), mondván, az Egyesült Államok soha nem egyezett bele egy olyan világbíróság létrehozásába, amely felülírhatja az amerikai bíróságokat és az alkotmányt. Ezzel a lendülettel a tárcavezető közölte is, hogy fel akarja számolni a háborús bűncselekményeket üldöző nemzetközi testületet.

Cikkében Marco Rubio azon háborgott, hogy az ICC révén „amerikai katonákat, rendőröket, határőröket és megválasztott vezetőket nemzetközi bíróság elé hurcolhatnának, a világ minden tájáról származó bírák ítélkezhetnének felettük, bűnösnek találhatnák őket olyan nemzetközi törvények alapján, amelyekkel nem értünk egyet, és amelyeket nem is irányítunk, majd Amerikától több ezer mérföldre bebörtönözhetnének”. Mindez Rubio szerint sérti az Egyesült Államok szuverenitását, ezért ha kell, tégláról téglára, de fel akarja számolni a szervezetet.

Egy, az X-en közzétett kísérővideóban pedig az amerikai külügyminiszter eképp riogatott: „Ha tétlenek maradunk, mindannyian külföldi bírák kénye-kedvére lesznek bízva, több ezer mérföldnyire, állandóan azzal a kockázattal nézve szembe, hogy büntetőeljárást indítanak, sőt akár bebörtönözik őket az úgynevezett bűncselekményükért, amiért saját hazájukat védték.”

A CNN szerint a Marco Rubio által elindított kampány várhatóan magában foglalja majd azt, hogy Washington igyekszik nyomást gyakorolni más országokra, annak érdekében, hogy lépjenek ki a nemzetközi büntetőtestületből. Egy, a hírcsatornának nyilatkozó tisztviselő szerint a nyomásgyakorlási eszközök különféle szankciókat is magukban foglalnak, például beutazási tilalmat, illetve vízummegvonást.

A Guardian által idézett nemzetközi jogi szakértők szerint azonban Rubio félrevezette híveit: Kenneth Roth, a Human Rights Watch korábbi ügyvezető igazgatója például jelezte, hogy az ICC soha nem tartott igényt joghatóságra amerikaiak által az Egyesült Államokban elkövetett bűncselekményekre nézve. Ezzel szemben „Rubio az amerikai háborús bűncselekmények büntetlenségére irányuló törekvését a nemzeti szuverenitás címkéjével álcázza, ami figyelmen kívül hagyja más nemzetek szuverén jogát, hogy a területükön elkövetett bűncselekmények esetén a Nemzetközi Büntetőbírósághoz forduljanak” – magyarázta.

Miután a hágai bíróság azokban az államokban elkövetett bűncselekményeket vizsgálhatja, amelyek részesei a 2002-es Római Statútumnak – az Egyesült Államok pedig nem ratifikálta ezt – így Kenneth Roth szerint „Trump azt akarja, hogy háborús bűncselekményeket követhessen el olyan országok területén, amelyek elfogadták a bíróság joghatóságát – erről van szó”.

Raed Jarrar, a Dawn jogvédő szervezet vezetője pedig úgy értékelt: „Rubio támadása nemcsak az Egyesült Államok képmutatását hangsúlyozza, hanem aláássa az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést világszerte, Ukrajnától Szudánig, és az igazságszolgáltatás akadályozásának minősülhet, ami önmagában is bűncselekmény a Római Statútum értelmében.” Egyúttal leszögezte: „Rubio nem a Nemzetközi Büntetőbíróságot bontja le tégláról téglára, hanem a szabályokon alapuló nemzetközi rendet, amely a második világháború hamvaiból nőtt ki.”

Mint ismeretes, a Trump-adminisztráció korábban amiatt is támadta a hágai bíróságot, amiért az a Gázai övezetben Izrael által elkövetett háborús bűncselekményeket is vizsgálja.