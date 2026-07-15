Három hét maradt a személyi igazolványok cseréjére, mintegy 135 ezer idősebb embernek kell figyelnie

csere;Belügyminisztérium;személyi igazolvány;

2026-07-15 09:00:00 CEST

Augusztus 3-tól már csak a kártya formátumú okmányok lesznek érvényesek.

Országosan mintegy 135 ezer idősebb embert érint a személyazonosító igazolványok kötelező cseréje. Érdeklődésünkre többek között erről tájékoztatta lapunkat a Belügyminisztérium. Mint írta, akinek könyv típusú okmánya van, a cserét mielőbb kezdeményezze, mert az európai uniós szabályozással összhangban ezek a jövő hónapban, egészen pontosan 2026. augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik.

Más fontos információkat is közölt a tárca, amelyek segíthetnek a nehézségek megoldásában. Időseknél ugyanis gyakrabban fordul elő, hogy nincs használható ujjlenyomatuk, vagy szárazabb a kezük. Az uniós szabályozással összhangban itthon is az a gyakorlat érvényes, hogy amennyiben az igazolványt cserélő személy ideiglenesen fizikailag képtelen ujjnyomatot adni, mert például nagyon kiszáradt az ujja, és az a krémezéstől sem javul, vagy eltört a keze, akkor okmányának érvényességi ideje 1 év lesz. Ám ha orvos igazolja, hogy ujjlenyomatot a jövőben is képtelen lesz adni, mert a redők kisimultak az ujján, akkor az érintett kérésére az okmány érvényességi ideje 6 vagy 10 év is lehet.

A tárca kiemelte: az ujjnyomatadás végleges akadályát szakorvos – bőrgyógyász – igazolhatja. Háziorvos abban az esetben teheti ezt meg, ha az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben szereplő diagnózisból egyértelműen megállapítható az „ujjnyomat adásának akadálya”.

Az egészségügyi állapotuk miatt tartósan ágyban fekvő, mozgásukban korlátozott vagy mozgásképtelen személyek személyazonosító igazolványának a kiállításához a mobil kormányablak vehető igénybe, az ez iránti igényt a kormányhivataloknál lehet jelezni – hívta fel a figyelmet a tárca.

Emlékeztetett: a 2000. január elseje előtt kiállított, határidő nélküli, könyv típusú (papíralapú) személyazonosító igazolványok – az európai uniós szabályozással összhangban – 2026. augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik. A 2000 januárja előtti szabályozás szerint az akkor az 50. életévüket betöltötteknek határidő nélküli személyazonosító igazolványt állítottak ki, ám az elmúlt 26 évben több változás is történt. A könyv típusú igazolványok helyett már plasztik-, kártya formátumú okmányok vannak, valamint 2021 óta határidő nélkül érvényes okmányokat nem is lehet kiállítani. A hazai jogszabályok 2016 óta adnak lehetőséget a cserére, de ezzel kevesen éltek. A Belügyminisztérium tájékoztatott arról is: a mindennapi életvitelhez szükséges az, hogy a polgárok érvényes személyazonosságot igazoló okmánnyal rendelkezzenek. Ezért azt kérte a tárca, hogy a szükséges cserét minden érintett kérje.