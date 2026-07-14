Magyar Péter: Orbán Viktor történelmi bűne, hogy felosztotta az országot nemzeti és nemzeten túli oldalra

Parlament;Fidesz-KDNP;Magyar Péter;Tisza Párt;

2026-07-14 10:23:00 CEST

A Fidesz szerinte cserben hagyta a választóit, amikor tegnap nem jelent meg az ülésteremben.

A demokráciához egyaránt szükséges a kormány és a felelős ellenzék – mondta Magyar Péter miniszterelnök az Országgyűlés keddi ülésén, napirend előtt. A kormányfő úgy fogalmazott, nem lehet egyszerre a demokrácia gyásznapjáról beszélni, majd kivonulni a parlamentből, lemondani a frakció vezetéséről vagy elrepülni az Egyesült Államokba világbajnokságot nézni.

A miniszterelnök szerint az ellenzék összes károkozása közül talán az a legsötétebb pont, ahogy a saját politikai közösségükkel, a saját választóikkal bánnak, „ahogyan őket cserbenhagyták, semmibe veszik, vagy éppen megalázzák”. Magyar Péter azt ígérte, ők nem fogják magukra hagyni az embereket, sem a tiszásokat, sem a fideszeseket, sem a mi hazánkosokat, semelyik magyar embert.

A miniszterelnök elmondta, Magyarország soha többé nem lehet egyetlen párté, sem a Tiszáé, sem a Fideszé.

Orbán Viktor volt kormányfő történelmi bűnének nevezte, hogy felosztotta az országot nemzeti és a nemzeten túli oldalra.

Magyar Péter a fideszes és KDNP-s képviselőket arra kérte, maradjanak bent a parlamenti ülésteremben, mondják el az érveiket, tegyenek javaslatokat, szavazzanak és utána vállalják a döntéseik következményeit.

„Próbálják ki! (...) Dolgozzanak, amiért ide küldték önöket!”

– fogalmazott.

A kormányfő hangsúlyozta, az ellenzéki szerep alkotmányos feladat és azoknak a választóknak a megtisztelése, akik az ellenzékre szavaztak. Azt kérte az ellenzéki képviselőktől, hogy mostantól tiszteljék meg választóikat, mert a magyar demokráciának szüksége van működő kormányra, felelős ellenzékre és minden megválasztott képviselő munkájára. Közölte, a kormányoldal itt lesz és dolgozni fog azokért, akik támogatják, és azokért is, akik nem értenek egyet vele.