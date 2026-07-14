Vitézy Dávid kirúgta a MÁV igazgatósági elnökét és az igazgatósági tag Parragh Lászlót, teljes személycsere következik

„A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Bethlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Wáberer György.Ma felmentettem Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parragh László igazgatósági tagot. A magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése, új Igazgatóság kinevezéséről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium rövidesen intézkedik” – adta hírül a Facebook-oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
A névsorból ítélve Hegyi Zsoltnak, a MÁV-csoport vezérigazgatójának a távozásáról egyelőre nincs szó, annak ellenére sem, hogy a késéseket nyilvántartó portál adatai szerint 2025. június 1. és 2026. május 31. között a MÁV minden ötvenedik vonata késett legalább húsz percet. Ez alatt az egy év alatt a MÁV összesen 1 millió 174 ezer vonatot indított el, ezek 12 millió 750 ezer alkalommal álltak meg állomásokon. A megállások 26,9 százalékánál egyáltalán nem volt késés, további 54,7 százalékuknál pedig legfeljebb öt percet mutatott a rendszer. Így jön ki a 81,7 százalékos, a szokásos nemzetközi értelmezés szerint még pontosnak számító arány, kár hogy az EU-s átlag nagyjából 90 százalék volt a helyi és regionális, 87 százalék pedig a nagy távolságú és nagy sebességű kategóriában.Az elmúlt egy év alatt a MÁV minden ötvenedik vonata késett legalább húsz percet
Ami Parragh Lászlót illeti, ő 2024 októberéig 24 éven át volt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Még 2022-ben adott egy messzire visszhangzó interjút a Népszavának, amelyben azt mondta, sokféle motiváció létezik, a tanároknak ott a szabad nyár, a tűzoltóknak az adrenalin-löket, a kassza persze mindenkinek egyformán csörög. A kijelentése kis szépséghibája volt, hogy eközben egy 11 és fél millió forintos Rolex-karóra virított a csuklóján.Parragh László: A tanároknak ott a szabad nyár, a tűzoltóknak az adrenalin-löket, a kassza persze mindenkinek egyformán csörögÚgy tűnik, Parragh László egy 11,5 millió forintos Rolex-karórában mondta azt, hogy a tanároknak a fizetésük mellett ott a szabad nyár is