Egy hónapig biztosan letartóztatásban marad a fideszes Bús Balázs és az 17 milliárdos NKA-ügy többi gyanúsítottja is

előzetes letartóztatás;Ughy Attila;Bús Balázs;Nemzeti Kulturális Alap;

2026-07-14 14:34:00 CEST

A Miskolci Törvényszék helybenhagyta az elsőfokú döntést.

Egy hónapig biztosan letartóztatásban maradnak az NKA-botrányban érintett szereplők, miután a Miskolci Törvényszék helybenhagyta az elsőfokú döntést - közölte a Kecskeméti Járásbíróság a Telex érdeklődésére.

Bús Balázs hatodmagával került előzetesen rács mögé: mint előzőleg lapunk is hírt adott róla, Bús Balázst a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) volt alelnökét, Ughy Attilát, a Lechner Tudásközpont akkori tanácsadóját, a kollégium másik két tagját, valamint az NKA-nál futó pályázatok lebonyolításával megbízott intézmény, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (NKTK) főigazgatóját és kabinetvezetőjét június végén helyezték letartóztatásba különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség annak idején azzal indokolta az erről szóló indítványt, hogy mind a hat személy esetében fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, az eljárás jogellenes befolyásolása, valamint a bűnismétlés veszélye. A gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől a törvényeket és szabályokat súlyosan megszegve 1079 darab, összesen több mint 17 milliárd forint összegű támogatásról döntött.

Mint ismert, az NKA egyik átmenetileg működő testülete, a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma (KKPIK) 2025. szeptember 3. és 2026. március 30. között 17 milliárd forintot szórt szét úgy, hogy ezt titkolta az NKA Bizottsága előtt, miközben Hankó Balázs is bőkezűen osztogatott a maga NKA-ban lévő ötmilliárd forintos keretéből. A KKPIK gyakorlatilag átverte az NKA Bizottságát, amelynek emiatt több tagja – Vidnyánszky Attila és Both Miklós – szintén előremenekült és távozott a posztjáról. Az ideiglenes kollégiumnak három tagja volt, az elnök Ughy Attila, Budapest XVIII. kerületének egykori fideszes polgármestere mellett Zámbó Nóra jogász, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) Közigazgatási Államtitkári Titkárságának főosztályvezetője, továbbá Burom Gábor, a KIM miniszteri kabinetfőnök-helyettese.

Az NKA oldalára is kikerült lista alapján megállapítható volt, hogy nagyon sok, Fideszhez közeli alkotó kapott az NKA kiemelt kulturális keretéből kirívóan nagy összeget.