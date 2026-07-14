Mozgó vonatból ugrott ki egy külföldi férfi Zalában, miután a kalauz kérte a jegyét

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2026-07-14 16:33:00 CEST

Mozgó vonatból ugrott ki egy férfi, miután a kalauz kérte a jegyét

Menet közben ugrott ki a vonat ablakán egy 19 éves külföldi fiatal Bagod közelében - közölte egy keddi Facebook-bejegyzésében a Zala vármegyei rendőrség.

A tájékoztatás szerint a jegyét akarták ellenőrizni, ehelyett azonban elhagyta a mozgó szerelvényt. A történtek miatt rendőrségi intézkedésre is szükség volt. A férfit kórházba szállították, miután mindkét lába megsérült. A rendőrök azt tanácsolják, hogy a kalandvágyat érdemes inkább egy túrára tartogatni és csak akkor szabad leszállni a vonatról, ha megáll, és akkor is az ajtón keresztül.