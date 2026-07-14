Rendőri intézkedés közben esett kómába egy férfi Százhalombattán, az ügyészség nyomoz

nyomozás;kóma;Százhalombatta;rendőri bántalmazás;

2026-07-14 16:23:00 CEST

Hozzátartozói szerint az intézkedés aránytalan, erőszakos és szakszerűtlen volt.

Hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette miatt rendelt el nyomozást a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség annak a százhalombattai rendőri intézkedésnek az ügyében, amely közben egy kétgyermekes családapa kómába került - írja a Blikk.

A nyomozást a rokonok feljelentése alapján, július 13-án rendelték el.

B. Tamást július 8-án négy rendőr állította meg, mert igazoltatni akarták. A lap információi szerint a járőrök azt mondták, hogy drogfogyasztás gyanúja miatt intézkedtek. A rendőri jelentések alapján a férfi ellenszegült, megpróbálta kivonni magát az intézkedés alól, majd elfutott.

Az intézkedés további részleteiről a tanúk és a család beszámolói alapján írt a lap. A tanúk szerint a férfival szemben többször is elektromos sokkolót használtak, noha nem lépett fel támadólag. A rendőrök ezután földre vitték, ahol bántalmazták és megrugdosták.

A Blikk beszámolója szerint B. Tamás

a fejére mért ütésektől elvesztette az eszméletét, majd leállt a légzése, az egyik rendőrnek újra kellett élesztenie.

A férfi testvére, Norbert azt mondta, a helyszínen a járőrök arról tájékoztatták, hogy B. Tamás kábítószert fogyasztott és megpróbált elmenekülni. A hozzátartozó szerint még ha ez igaz is, akkor sem bánhattak volna így vele.

A család közlése alapján B. Tamás orra eltört, a koponyája megsérült, és az agyi ödéma miatt kómába került. Jelenleg is kórházban fekszik, öt nap múlva fogják megkísérelni a felébresztését. Ercsi, Százhalombatta és Érd környékén több ezren imádkoznak a felépüléséért. Kovács Katalin főügyészségi csoportvezető ügyész a folyamatban lévő büntetőeljárás eredményességére hivatkozva nem közölt további részleteket.

A Blikk úgy tudja, hogy a vizsgálat idejére a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének fel kellett függesztenie az érintett rendőrök szolgálati viszonyát.