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„Jaber már nem haver” - adófizetői pénz Guccira költéséről szóló sorokkal reklámozza készülő albumát a rapper

A kuvaiti–magyar rapper a választási kampány utolsó hónapjaiban több Fidesz-eseményen is megjelent, Orbán Viktorral szelfizett, most pedig egy tetovált, szakállas AI-képet közölt a volt miniszterelnökről.

A „Jaber már nem haver / I took your tax money and blew it in Gucci” szövegrészlettel népszerűsíti készülő albumát Jaber – írja a 444.

A magyart angollal keverő kuvaiti–magyar rapper a két sor mellett egy szakállas, tetovált, mesterséges intelligenciával készített Orbán Viktor-képet is megosztott.

Jaber a választási kampány utolsó hónapjaiban jelent meg több Fidesz-eseményen, ahol támogatásáról biztosította Orbán Viktort, és szelfit is készített vele. A februári évértékelő után egy videóban arról beszélt, hogy négy év alatt, a magyar nyelv tanulása és több nehézség után találkozhatott a miniszterelnökkel, amit „nagyon vagánynak” nevezett.

A rapper nem sokkal később a Mandiner reggeli műsorában védte Orbán Viktort, Magyar Pétert pedig azzal támadta, hogy szerinte veszélybe sodort egy másik magyar embert. A megszólalásában azt mondta, ez már nem politika, hanem gyűlölet.

Jaber korábban azt hangoztatta, hogy bírja a magyarokat. Dalaiban rendszeresen keveri a magyar és az angol nyelvet, szövegeiben pedig a drogok és a fegyverek is visszatérő témák.

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