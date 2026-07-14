„Jaber már nem haver” - adófizetői pénz Guccira költéséről szóló sorokkal reklámozza készülő albumát a rapper

A „Jaber már nem haver / I took your tax money and blew it in Gucci” szövegrészlettel népszerűsíti készülő albumát Jaber – írja a 444.
A magyart angollal keverő kuvaiti–magyar rapper a két sor mellett egy szakállas, tetovált, mesterséges intelligenciával készített Orbán Viktor-képet is megosztott.
Jaber a választási kampány utolsó hónapjaiban jelent meg több Fidesz-eseményen, ahol támogatásáról biztosította Orbán Viktort, és szelfit is készített vele. A februári évértékelő után egy videóban arról beszélt, hogy négy év alatt, a magyar nyelv tanulása és több nehézség után találkozhatott a miniszterelnökkel, amit „nagyon vagánynak” nevezett.
A rapper nem sokkal később a Mandiner reggeli műsorában védte Orbán Viktort, Magyar Pétert pedig azzal támadta, hogy szerinte veszélybe sodort egy másik magyar embert. A megszólalásában azt mondta, ez már nem politika, hanem gyűlölet.
Jaber korábban azt hangoztatta, hogy bírja a magyarokat. Dalaiban rendszeresen keveri a magyar és az angol nyelvet, szövegeiben pedig a drogok és a fegyverek is visszatérő témák.