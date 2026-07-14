Helikopterrel is keresték a Balatonon eltűnt 34 éves férfit

Balaton;eltűnés;kajakos;

2026-07-14 21:48:00 CEST

A kutatás eddig nem vezetett eredményre.

Kisgéphajókkal és helikopterrel próbáltak felkutatni egy 34 éves tatai férfit, aki kajakozni indult a Balatonon, majd eltűnt - közölte a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a 24-gyel.

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság járőrei július 12-én délután, másodfokú viharjelzés idején találtak egy üres kajakot a tavon, Balatonlelle és Balatonszepezd között. A körülmények arra utaltak, hogy a kajakkal egy 34 éves tatai férfi közlekedhetett. Mivel a férfit nem találták az eszköz közelében, keresni kezdték.

A vízi rendőrök és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának munkatársai kisgéphajókkal, a légi rendészet pilótái pedig helikopterrel próbálták felkutatni az eltűnt férfit. A kutatás eddig nem vezetett eredményre.

Az eltűnt férfi egyik barátja a Facebookon azt írta, hogy a férfi Balatonlelle és Balatonszepezd között kajakozott, majd Szepezdről visszafordult. Ekkor beszélt utoljára a feleségével, fél órával később pedig megtalálták az üres kajakot a Balaton közepén.

A férfi piros rövidnadrágot és fehér UV-felsőt viselt.