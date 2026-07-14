56. perc: a franciák többet birtokolják a labdát, ami az eredmény ismeretében nem meglepő. Helyzetet nem igazán tudnak továbbra sem kialakítani, így jön egy újabb csere. Doué váltja Barcolát.
2026-07-14 22:18:00 CEST
56. perc: a franciák többet birtokolják a labdát, ami az eredmény ismeretében nem meglepő. Helyzetet nem igazán tudnak továbbra sem kialakítani, így jön egy újabb csere. Doué váltja Barcolát.
Az idegenbeli 1-0-s vereséget követően a győri csapat kedden 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Víkingurral a hazai visszavágón, így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában.