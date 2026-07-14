futball-vb 2026;

2026-07-14 22:18:00 CEST

56. perc: a franciák többet birtokolják a labdát, ami az eredmény ismeretében nem meglepő. Helyzetet nem igazán tudnak továbbra sem kialakítani, így jön egy újabb csere. Doué váltja Barcolát.