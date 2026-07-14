futball-vb 2026;

Két góllal vezet Spanyolország!

58. perc: Porro kényszerítőzött Olmóval, Koné nem követte a jobbhátvéd mozgását, aki így ziccerben találta magát. Maignan kapusnak esélye sem volt! 

Az idegenbeli 1-0-s vereséget követően a győri csapat kedden 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Víkingurral a hazai visszavágón, így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában.