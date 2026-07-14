A franciák kezdik elveszíteni a fonalat

futball-vb 2026;

2026-07-14 22:25:00 CEST

64. perc: Deschamps alighanem várja már az újabb ivószünetet. A francia csapat kezdi teljesen elveszíteni a fonalat, a meccs eddigi képét elnézve nehéz elképzelni, hogy ne a spanyolok jussanak be a fináléba.