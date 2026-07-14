A franciák kezdik elveszíteni a fonalat

64. perc: Deschamps alighanem várja már az újabb ivószünetet. A francia csapat kezdi teljesen elveszíteni a fonalat, a meccs eddigi képét elnézve nehéz elképzelni, hogy ne a spanyolok jussanak be a fináléba.
2026-07-14 22:25:00 CEST
64. perc: Deschamps alighanem várja már az újabb ivószünetet. A francia csapat kezdi teljesen elveszíteni a fonalat, a meccs eddigi képét elnézve nehéz elképzelni, hogy ne a spanyolok jussanak be a fináléba.
Az idegenbeli 1-0-s vereséget követően a győri csapat kedden 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Víkingurral a hazai visszavágón, így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában.