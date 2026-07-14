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A franciák kezdik elveszíteni a fonalat

64. perc: Deschamps alighanem várja már az újabb ivószünetet. A francia csapat kezdi teljesen elveszíteni a fonalat, a meccs eddigi képét elnézve nehéz elképzelni, hogy ne a spanyolok jussanak be a fináléba.

Az idegenbeli 1-0-s vereséget követően a győri csapat kedden 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Víkingurral a hazai visszavágón, így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában.