Még két francia csere

72. perc: Megvolt az ivószünet, Olise és a roppant gyengén futballozó Digne is elhagyta a pályát. Cherki és Théo Hernández jött be. A franciáknak nincs már több cseréjük, de ami számukra sokkal aggasztóbb, még mindig nincs kaput talált lövésük.
2026-07-14 22:35:00 CEST
72. perc: Megvolt az ivószünet, Olise és a roppant gyengén futballozó Digne is elhagyta a pályát. Cherki és Théo Hernández jött be. A franciáknak nincs már több cseréjük, de ami számukra sokkal aggasztóbb, még mindig nincs kaput talált lövésük.
Az idegenbeli 1-0-s vereséget követően a győri csapat kedden 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Víkingurral a hazai visszavágón, így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában.