Még két francia csere

futball-vb 2026;

2026-07-14 22:35:00 CEST

72. perc: Megvolt az ivószünet, Olise és a roppant gyengén futballozó Digne is elhagyta a pályát. Cherki és Théo Hernández jött be. A franciáknak nincs már több cseréjük, de ami számukra sokkal aggasztóbb, még mindig nincs kaput talált lövésük.