futball-vb 2026;

Mbappénál elszakad a cérna, de megússza egy sárgával

86. perc: Unai Simon az utolsó pillanatig várt, hogy a földről felvegye a labdát, Mbappénál elszakadt egy kicsit a cérna, csak úgy beleszállt s spanyol kapusba. A francia támadó megúszta egy sárga lappal. 

Az idegenbeli 1-0-s vereséget követően a győri csapat kedden 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Víkingurral a hazai visszavágón, így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában.