Mbappénál elszakad a cérna, de megússza egy sárgával

futball-vb 2026;

2026-07-14 22:48:00 CEST

86. perc: Unai Simon az utolsó pillanatig várt, hogy a földről felvegye a labdát, Mbappénál elszakadt egy kicsit a cérna, csak úgy beleszállt s spanyol kapusba. A francia támadó megúszta egy sárga lappal.