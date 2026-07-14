Mbappénál elszakad a cérna, de megússza egy sárgával

86. perc: Unai Simon az utolsó pillanatig várt, hogy a földről felvegye a labdát, Mbappénál elszakadt egy kicsit a cérna, csak úgy beleszállt s spanyol kapusba. A francia támadó megúszta egy sárga lappal.
2026-07-14 22:48:00 CEST
86. perc: Unai Simon az utolsó pillanatig várt, hogy a földről felvegye a labdát, Mbappénál elszakadt egy kicsit a cérna, csak úgy beleszállt s spanyol kapusba. A francia támadó megúszta egy sárga lappal.
Az idegenbeli 1-0-s vereséget követően a győri csapat kedden 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Víkingurral a hazai visszavágón, így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában.