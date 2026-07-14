A franciáknak ez ma szabadrúgásból sem megy

89. perc: Mbappé végez el szabadrúgást 17 méterről, most sem találja el a kaput. Hét perc a hosszabbítás, ennyi idejük maradt a franciáknak.
2026-07-14 22:51:00 CEST
89. perc: Mbappé végez el szabadrúgást 17 méterről, most sem találja el a kaput. Hét perc a hosszabbítás, ennyi idejük maradt a franciáknak.
Az idegenbeli 1-0-s vereséget követően a győri csapat kedden 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Víkingurral a hazai visszavágón, így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában.