Dembelé megpróbálta

95. perc: Dembelé tört be a spanyol 16-oson belülre, Cucurella szorításában lőtt kapura. A labda viszont pont oda érkezett, ahol a spanyol kapus állt.

Az idegenbeli 1-0-s vereséget követően a győri csapat kedden 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Víkingurral a hazai visszavágón, így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában.