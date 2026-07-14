Ennyi volt

97. perc: Véget ért a mérkőzés, Spanyolország 2-0-ra legyőzte Franciaországot és elsőként bejutott a fináléba. Ellenfele Anglia vagy a címvédő Argentína lesz.

Az idegenbeli 1-0-s vereséget követően a győri csapat kedden 2-2-es döntetlent játszott az izlandi Víkingurral a hazai visszavágón, így 3-2-es összesítéssel kiesett a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában.